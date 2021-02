Lok Sabha PM Modi live: शेतकऱ्यांविषयी सरकारच्या मनात प्रचंड आदर- नरेंद्र मोदी

नवी दिल्ली- राज्यसभेतील राष्ट्रपतींच्या धन्यवाद प्रस्तावावर बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केलं होतं. त्यामुळे मोदी लोकसभेत काय बोलतील याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने भारताचा संकल्प शक्ती दिसून आली. त्यांच्या अभिभाषणामुळे अनेकांमध्ये उर्जा निर्माण झाली, असं ते म्हणाले.

काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी कृषी कायद्याच्या मुद्द्यावरुन घोषणाबाजी केली. मोदीच्या भाषणावेळी काळे कायदे वापस घ्या, अशा घोषणा देण्यात आल्या. भाषणावेळी विरोधकांनी सभात्याग केला आहे.

कृषी कायद्यांवर बोलताना मोदी म्हणाले की, अध्यादेश आणि त्यानंतर संसदेत कायदे मंजूर करुन घेण्यात आले आहेत. नवे कायदे आणल्यामुळे कोणतीही बाजार समिती बंद पडलेली नाही. एमएसपी संपलेली नाही. विरोधक सत्य लपवत आहेत. कृषी सुधारणा देशासाठी महत्त्वाच्या आणि गरजेच्या आहेत. काँग्रेस कायदे काळे किंवा पांढरे या मुद्द्यावर भांडत आहे. पण त्यांनी कायद्यांमधील तरतूदीवर वाद-विवाद घातलेल्या बरा, असं मोदी म्हणाले.

Argument has come - why did you provide when we didn't ask. Accepting/refusing depends on you. It's not compulsory. Nobody had demanded law against dowry, still, it was made for nation's progress. Laws were made against Triple Talaq & Child Marriage for progress: PM #FarmLaws

कोरोना महामारीमुळे जग बदलले आहे. अशावेळी जगापासून वेगळे राहणे फायद्याचे नाही. आपल्याला एक शक्तीशाली देश म्हणून समोर यावं लागेल. त्याचमुळे सरकार आत्मनिर्भर भारतासाठी प्रयत्न करत आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यादृष्टीने देशाने प्रगती केली पाहिजे, असं मोदी म्हणाले.

पंतप्रधान मोदी भाषण करताना कृषी कायद्याच्या मुद्द्यावरुन विरोधकांनी गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी सभापतींनी खासदारांना शांततेचं आवाहन केलं. मोदी राज्यसभेत बोलताना शेतकरी कायद्यांचे समर्थन करताना म्हटलं की , आंदोलनजीवी जमात भ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जे घडलं नाही त्याची भीती दाखवली जात आहे. कायदे लागू झाल्यानंतर हे होईल, ते होईल असं म्हणत भीतीचे वातावरण निर्माण केले जात आहे.