राष्ट्रपिता महात्मा गांधींजींना प्रमुख नेत्यांकडून अभिवादन

नवी दिल्ली : भारताचे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या 150 व्या जयंतीनमित्त देशभरात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.

Delhi: Prime Minister Narendra Modi pays tribute to Mahatma Gandhi at Raj Ghat. #GandhiJayanti pic.twitter.com/cjhtAVgaZt

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी, माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग, भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी राजघाटावर जाऊन महात्मा गांधींना आदरांजली वाहिली. तसेच विजयघाट येथे जाऊन लालबहादूर शास्त्रींच्या स्मृतींनांही अभिवादन केले. आज (बुधवार) लालबहादूर शास्त्रींची ११५ वी जयंती आहे.

Delhi: Congress interim President Sonia Gandhi and Former PM Dr. Manmohan Singh pay tribute to Former Prime Minister Lal Bahadur Shastri at Vijay Ghat. #LalBahadurShastriJayanti pic.twitter.com/yBTB000Q6O

