PM मोदी राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांशी करणार चर्चा

देशातील कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) महाराष्ट्रासह 10 जिल्ह्यातील जिल्हाधिकार्‍यांसोबत (District Magistrates) कॉन्फरन्सिंगद्वारे बातचीत करणार आहेत. 20 मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशातील 54 जिल्हाधिकार्‍यांसोबत कोरोना आढावा बैठक घेणार आहेत. महाराष्ट्रासह केरळ, प. बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरयाणा, छत्तीसगढ, झारखंड आणि ओडीसा या राज्यातील 54 जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत मोदी संवाद साधणार आहे. (PM Narendra Modi To Hold Key Meeting With 54 DMs Of 10 States On May 20 To Review COVID Situation)

गुरुवारी 20 मे रोजी सकाळी 11 वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राज्यातील 54 जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत संवाद साधणार आहेत. कोरोनाची गंभीर परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी काय प्रयत्न करावेत? कोरोना लसीकरण कसे वाढवू शकतो? याशिवाय कोरोना संदर्भातील विविध विषयांवर मोदी जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद साधणार आहेत.

दरम्यान या बैठकीला महाराष्ट्रातील कोणकोणते जिल्हाधिकारी सहभागी होतील, याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. मोदींसोबत निती आयोगाचे सदस्याही बैठकीला उपस्थितीत राहणार आहेत.