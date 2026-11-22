भोपाळ : पथविक्रेत्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी (पीएम स्वनिधी) योजनेच्या अंमलबजावणीत मध्य प्रदेशने देशात प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. राज्याने ‘सर्वोत्तम कामगिरी करणारे राज्य’ आणि ‘सर्वाधिक कर्ज वितरण करणारे राज्य’ या दोन्ही श्रेणींमध्ये राष्ट्रीय पुरस्कार पटकावले. तसेच राज्यातील इंदूर, सारणी आणि बालाघाट या तीन नागरी संस्थांनाही राष्ट्रीय स्तरावर गौरवण्यात आले.नवी दिल्लीतील डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्रात आयोजित ‘स्वनिधी सन्मान पुरस्कार-२०२६’ सोहळ्यात मध्य प्रदेशला दोन राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या नेतृत्वाखाली योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे हे यश मिळाल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे..इंदूर, सारणी आणि बालाघाटचा राष्ट्रीय गौरवया पुरस्कार सोहळ्यात इंदूर महानगरपालिकेने १० लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांच्या गटात देशात प्रथम क्रमांक मिळवला. सारणी नगर परिषदेला टाउन सिटी श्रेणीत द्वितीय, तर बालाघाट नगर परिषदेला याच श्रेणीत तृतीय क्रमांकाचा पुरस्कार मिळाला.केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्री मनोहर लाल आणि राज्यमंत्री तोखन साहू यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. मध्य प्रदेशच्या वतीने नगरी विकास व गृहनिर्माण राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी, अपर मुख्य सचिव संजय दुबे, आयुक्त संकेत भोंडवे आणि मिशन संचालक शिशिर गेमावत यांनी पुरस्कार स्वीकारले..१०.८७ लाख पथविक्रेत्यांना २,८२७ कोटींचे कर्जपीएम स्वनिधी योजनेच्या माध्यमातून मध्य प्रदेशातील १०.८७ लाखांहून अधिक पथविक्रेत्यांना आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. एकूण १७.२२ लाखांहून अधिक कर्ज प्रकरणांमध्ये सुमारे २,८२७.८४ कोटी रुपयांचे विनातारण कर्ज वितरित करण्यात आले.या योजनेमुळे हातगाडीवर व्यवसाय करणारे, भाजीपाला आणि फळविक्रेते तसेच विविध छोटे व्यावसायिक औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेशी जोडले गेले आहेत. त्यांना व्यवसायासाठी भांडवल उपलब्ध झाल्याने आर्थिक व्यवहारांना चालना मिळाली आहे..डिजिटल व्यवहारांमुळे ५९.७२ कोटींचा कॅशबॅकपथविक्रेत्यांना डिजिटल व्यवहारांसाठी प्रोत्साहन देण्यावरही योजनेत भर देण्यात आला आहे. राज्यातील ७.६१ लाखांहून अधिक विक्रेत्यांनी डिजिटल पेमेंटचा स्वीकार केला असून, त्यांना एकूण ५९.७२ कोटी रुपयांहून अधिक कॅशबॅक मिळाला आहे.योजनेतील एकूण लाभार्थ्यांपैकी सुमारे ४० टक्के महिला आहेत. आर्थिक मदत, डिजिटल व्यवहार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधींमुळे महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणालाही हातभार लागला आहे.पथविक्रेत्यांना विनातारण आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देणे, त्यांना बँकिंग व्यवस्थेशी जोडणे आणि डिजिटल व्यवहार वाढवणे या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेत मध्य प्रदेशने मिळवलेले राष्ट्रीय यश महत्त्वाचे मानले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.