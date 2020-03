'PMOतील हिंदुत्वविरोधी अधिकारी शरद पवारांच्या संपर्कात'

नवी दिल्ली : पंतप्रधान कार्यालयात हिंदुत्व विरोधी मानसिकता असलेल्या अधिकाऱ्यांची संख्या वाढली असून, हे अधिकारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार व खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या संपर्कात असल्याचा खळबळजनक दावा भाजप खासदार सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी केला आहे.

The PMO today is dominated by officials who have an anti Hindutva mindset. Some in PMO are in touch with Sharad Pawar and his daughter. The targeting of officials who are patriotic and want to prosecute the corrupt, has begun. We must learn a lesson from Delhi Anti CAA uprising

