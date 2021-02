सिरमच्या लशीची बजेटमध्ये घोषणा: न्युमोनियाची लस होणार राष्ट्रीय मोहीम

पुणे : राष्ट्रीय लसीकरण मोहिमेत प्रथमच न्यूमोनियावरील

न्यूमोकोकल लसींचा समावेश करण्यात येणार आहे. यासंबंधीची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी अर्थसंकल्पात केली. अर्थमंत्र्यांच्या या घोषणेचे सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या वतीने स्वागत करण्यात आले आहे.

‘सिरम’ने नुकतेच न्यूमोनियावरील `न्यूमोसिल्स’ हे न्यूमोकोकल प्रकारातील स्वदेशी लस बाजारात आणली आहे. विदेशातील लसीच्या तुलनेत स्वस्त असल्यामुळे या लसीचा समावेश लसीकरणात समावेश आहे. सीरमचे उपसंचालक हरीष राधाकृष्णन म्हणाले,‘‘विदेशातून आयात होणाऱ्या न्यूमोकोकल लसींची किंमत प्रचंड आहे. चार ते पाच हजार रुपयांना एक. मात्र एवढी किंमत आपल्याला परवडणारी नाही.

- 'देशाच्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र आहे की नाही?' छगन भुजबळ यांचा सवाल​

सिरमने आता स्वदेशी न्यूमोकोकल लस उत्पादीत केली असून, ती तुलनेने कमी किमतीत उपलब्ध होईल. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी प्रथमच न्यूमोकोकल कॉंज्यूगेट व्हॅक्सिनेशनचा समावेश राष्ट्रीय लसीकरण मोहीमेमध्ये केला आहे.’’ ५५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांनाही ही लस फायदेशीर ठरणार आहे.

दरम्यान, सोमवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केलेल्या बजेटबद्दल सिरमचे अदर पूरनावाल यांनी अभिनंदन केलं आहे. विशेषत: आरोग्य आणि लसींसंबंधी कोणत्याही देशाने केलेली ही सर्वोत्तम गुंतवणूक आहे. 'निरोगी भारत अधिक उत्पादनक्षम भारत असेल,' असं पूनावाला यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.

- 'मलासु्द्धा सोसावं लागतं'; असं का म्हणाले उपमुख्यमंत्री अजित पवार?

Great #Budget2021 announcements, @nsitharaman Ji, especially on healthcare and vaccines; this is the best investment any country can make. A healthier India is a more productive India.

— Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) February 1, 2021