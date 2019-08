...म्हणून पोलिसांमध्ये हाणामारी; व्हिडिओ व्हायरल

कानपूर : पोलिसांच्या मोटारीमधील पुढील सीटवर कोण बसणार या कारणावरून पोलिसांमध्ये हाणामारी झाली. संबंधित व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. नेटिझन्सनी प्रतिक्रियांच्या माध्यमातून पोलिसांवर टीका केली आहे. उत्तर प्रदेश गुन्हेगारीमुळे नेहमीच चर्चेत असते. राज्यात दिवसेंदिवस गुन्ह्यांची संख्या वाढत असल्याने पोलिसांनी गस्त वाढवली आहे. गस्तीसाठी चारचाकी वाहनेही आहेत. मात्र, या वाहनातील पुढील सीटवर कोण बसणार, या कारणावरून पोलिसांमध्ये चक्क हाणामारी झाली आहे. रस्त्यावरून जात असलेल्या एकाने हा व्हिडिओ शूट केला आहे. संबंधित व्हिडीओमध्ये पोलिसांचे इनोव्हा वाहन दिसत असून, रस्त्याच्या कडेला दोन पोलिस गणवेशामध्ये दिसत आहेत. एका पोलिसाने दुसऱ्या पोलिसाला रस्त्याच्या कडेला नेत मारहाण केली. तिसरा पोलिस मारामारी सोडवण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. मारहाण करणाऱया पोलिसांची ओळख पटली आहे. राजेश सिंग, सुनिल कुमार अशी त्यांची नावे आहेत. तिसऱ्या पोलिसाचे नाव समजू शकले नाही. दरम्यान, उत्तर प्रदेशात पोलिसांमध्ये हाणामारी घटना यापूर्वीही घडली आहे. काही दिवसांपूर्वीच लाच घेण्यावरूनही दोन पोलिसांमध्ये हाणामारी झाली होती. नंतर त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.

