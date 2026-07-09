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Karnataka Police: मुख्यमंत्र्यांच्या बंदोबस्तादरम्यान धक्कादायक घटना; पोलिस कॉन्स्टेबलचा गोळी लागून मृत्यू, पोलिस दलाला धक्का!

Karnataka Police security deployment incident: मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याच्या बंदोबस्तादरम्यान सीएआर कॉन्स्टेबल शिवकुमार यांची सेवा रायफलमधून गोळी झाडून आत्महत्या; मानसिक तणावाची माहिती समोर
Kalaburagi Police Mourn Constable’s Death During Chief Minister’s Visit

Kalaburagi Police Mourn Constable’s Death During Chief Minister’s Visit

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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बंगळूर : मुख्यमंत्र्यांच्या गुलबर्गा शहर दौऱ्यानिमित्त सुरू असलेल्या बंदोबस्तादरम्यान शहर सशस्र राखीव दलातील (सीएआर) पोलिस कॉन्स्टेबलने सेवा रायफलमधून स्वतःच्या छातीत गोळी झाडून आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना मंगळवारी (ता. ७) रात्री घडली.

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