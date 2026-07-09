Karnataka Police: मुख्यमंत्र्यांच्या बंदोबस्तादरम्यान धक्कादायक घटना; पोलिस कॉन्स्टेबलचा गोळी लागून मृत्यू, पोलिस दलाला धक्का!

बंगळूर : मुख्यमंत्र्यांच्या गुलबर्गा शहर दौऱ्यानिमित्त सुरू असलेल्या बंदोबस्तादरम्यान शहर सशस्र राखीव दलातील (सीएआर) पोलिस कॉन्स्टेबलने सेवा रायफलमधून स्वतःच्या छातीत गोळी झाडून आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना मंगळवारी (ता. ७) रात्री घडली. .Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...मृत पोलिस कॉन्स्टेबलचे नाव शिवकुमार असून, ते जेवर्गी तालुक्यातील नरिबोळ गावचा रहिवासी होता. मंगळवारी रात्री सुमारे ९.३० वाजण्याच्या सुमारास पोलिस वाहनात ही घटना घडली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिवकुमार हा इतर पोलिस कर्मचाऱ्यांसह मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याच्या सुरक्षा व्यवस्थेत तैनात होता. .त्याच वेळी त्यांने पोलिस वाहनात स्वतःच्या ०.३०३ सेवा रायफलमधून छातीत गोळी झाडून जीवन संपविले. शहर पोलिस आयुक्त शरणप्पा एस. डी. यांनी सांगितले की, शिवकुमार याची सुमारे तीन-चार महिन्यांपूर्वी बंगळूर ग्रामीण जिल्ह्यातून गुलबर्गा येथे बदली झाली होती..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.तो गेल्या काही दिवसांपासून मानसिक तणावाखाली असल्याचे समोर आले आहे. घटनास्थळी बॅलिस्टिक व न्यायवैद्यक तज्ज्ञांकडून तपास करण्यात येत आहे. कुटुंबीयांचे जबाब नोंदविल्यानंतर पुढील कायदेशीर प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.