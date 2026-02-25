देश

UP Police: पोलिसांचा थरार! 'गो-तस्कर' कमरे हसनचा हाफ एन्काउंटर; अंधाराचा फायदा घेऊन ६ साथीदार पळाले

Police statement on self-defense firing case: मुरादाबादमध्ये पोलिसांची धडक कारवाई, गो-तस्कर कमरे हसनला अटक
Heavy police deployment at the encounter site as search intensifies for six absconding suspects.

उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद जिल्ह्यात पोलिसांनी ऑपरेशन लंगडा अंतर्गत गुन्हेगारांविरुद्ध धडक कारवाई सुरूच ठेवली आहे. भोजपुर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत रात्री उशिरा झालेल्या थरारक चकमकीत एका सराईत गुन्हेगाराला पोलिसांनी बेडया ठोकल्या आहेत.

