UP Police: पोलिसांचा थरार! 'गो-तस्कर' कमरे हसनचा हाफ एन्काउंटर; अंधाराचा फायदा घेऊन ६ साथीदार पळाले

उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद जिल्ह्यात पोलिसांनी ऑपरेशन लंगडा अंतर्गत गुन्हेगारांविरुद्ध धडक कारवाई सुरूच ठेवली आहे. भोजपुर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत रात्री उशिरा झालेल्या थरारक चकमकीत एका सराईत गुन्हेगाराला पोलिसांनी बेडया ठोकल्या आहेत..मुरादाबादच्या भोजपुर पोलीस स्टेशन परिसरात रात्रीच्या वेळी पोलीस आणि गो-तस्करांमध्ये जोरदार चकमक उडाली. या गोळीबारात कमरे हसन नावाचा मुख्य आरोपी पोलिसांच्या गोळीने जखमी झाला आहे. पोलिसांनी त्याला तातडीने भोजपुरच्या आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी दाखल केले असून, त्याच्यावर सध्या पोलीस पहाऱ्यात उपचार सुरू आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जंगलात सात जण गोवंशाची हत्या (गोकशी) करण्याच्या तयारीत असल्याची गुप्त माहिती खबऱ्याकडून मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी सापळा रचला. पोलिसांची चाहूल लागताच आरोपींनी गोळीबार सुरू केला. प्रत्युत्तरादाखल पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात एक गोळी कमरे हसनच्या पायाला लागली आणि तो जागीच कोसळला. मात्र, या चकमकीत त्याचे इतर ६ साथीदार अंधाराचा फायदा घेऊन पळून जाण्यात यशस्वी झाले..घटनास्थळावरून काय मिळाले?एक बेकायदेशीर पिस्तूल, जिवंत काडतुसे आणि वापरलेली रिकामी काडतुसे. गोहत्येसाठी वापरली जाणारी शस्त्रे आणि इतर साहित्य. पोलिसांनी सांगितले की, कमरे हसन हा सराईत गुन्हेगार असून त्याच्यावर यापूर्वीही गोहत्येचे अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत..फरार आरोपींचा शोध सुरूया घटनेनंतर परिसरात मोठा तणाव निर्माण होऊ नये म्हणून पोलिसांनी गस्त वाढवली आहे. पळून गेलेल्या ६ आरोपींना पकडण्यासाठी पोलिसांनी विशेष पथके तयार केली असून, जंगलात कोम्बिंग ऑपरेशन सुरू आहे. "गुन्हेगारांना कोणत्याही परिस्थितीत सोडले जाणार नाही," असा इशारा वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिला आहे..