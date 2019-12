राहुल, प्रियंका गांधींना मेरठमध्ये पोलिसांनी रोखले; काय आहे कारण?

riyanka-gandhi" target="_blank">प्रियंका गांधी यांना उत्तर प्रदेश पोलिसांनी आज रोखले. दिल्लीतून उत्तर प्रदेशात मेरठमध्ये जात असलेल्या राहुल-प्रियंका यांना पोलिसांनी मेरठ शहराबाहेर रोखले. त्यानंतर दोन्ही नेत्यांनी, पुन्हा दिल्लीकडे जाण्याचा निर्णय घेतला.

काय घडले?

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या (CAA)विरोधात उत्तर प्रदेशात आंदोलन भडकले होते. या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. त्यात काहींना आपला जीव गमवावा लागला. उत्तर प्रदेशात जवळपास 11 जणांचा यात बळी गेला. त्यात काही जण मेरठ शहरातील आहेत. या मृतांच्या नातेवाईकांना भेटण्याचे नियोजन आज काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांनी केले होते. त्यासाठी दोघे गाडीने दिल्लीहून मेरठला निघाले होते. त्या वेळी मेरठ शहराबाहेर पोलिसांनी राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांची गाडी रोखली. पोलिसांना विनंती करून, त्यांनी दोन्ही काँग्रेस नेत्यांना मेरठ शहरात प्रवेश दिला नाही. त्यामुळं नाईलाजानं राहुल आणि प्रियंका यांना पुन्हा दिल्लीच्या दिशेने परतावे लागले. सध्या दोघेही दिल्लीत येत असल्याची माहिती काँग्रेस सूत्रांनी दिली आहे. या संदर्भात काँग्रेसकडून अद्याप कोणतिही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. तसेच उत्तर प्रदेस पोलिस किंवा सरकारनेही या संदर्भात कोणतिही माहिती दिलेली नाही.

#UPDATE Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra who were stopped outside Meerut by Police are now returning to Delhi. https://t.co/jGRSqQHuas

Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra stopped outside Meerut. They were on their way to meet families of those killed in violence that broke out during protests against #CitizenshipAmendmentAct pic.twitter.com/0sZNuNozJM

— ANI UP (@ANINewsUP) December 24, 2019