Women Reservation: आरक्षण मुद्द्यावरून राजकीय संघर्ष! भाजप मुख्यालयासमोर काँग्रेसचे निदर्शने; महिला आरक्षण लांबवल्याचा आरोप..

नवी दिल्ली: लोकसभेच्या विद्यमान संख्याबळानुसार तत्काळ महिला आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी करीत काँग्रेसच्या नेत्या-कार्यकर्त्यांनी रविवारी भाजप मुख्यालयासमोर निदर्शने केली. राजकीय हेतू डोळ्यासमोर ठेवत महिला आरक्षण लांबवले जात असल्याचा आरोप पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी यावेळी केला. महिला आरक्षण विधेयक २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीपासून लागू करावे, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी सरकारकडे केली होती. तथापि अंमलबजावणीची वेळ नंतर जाहीर केली जाईल, असे सांगत विरोधकांना व देशवासीयांना ३० महिने अंधारात ठेवण्यात आले. त्यानंतर अचानक १६ एप्रिल रोजी आरक्षण लागू करण्याबाबतचा आदेश काढण्यात आला. महिला आरक्षणाचा विषय मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेशी जोडला गेला. विरोधकांनी तिन्ही विधेयकांना विरोध करत एकजूट दाखवल्यानंतर सरकारने अचानक आदेश जारी केला होता. आता हेच लोक काँग्रेस महिला आरक्षणाच्या विरोधात असल्याचा गवगवा करत असल्याचे रमेश म्हणाले. लोकसंख्येच्या विद्यमान संख्याबळानुसार महिला आरक्षण लागू करण्याच्या मागणीच्या घोषणा भाजप मुख्यालयासमोर काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी दिल्या. दिल्ली प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष देवेंद्र यादव, महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा अलका लांबा, दिल्ली महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा पुष्पा सिंह, पक्षाच्या प्रवक्त्या रागिनी नायक यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले.