Rahul Gandhi: बिहारमध्येही मतचोरीचा प्रयत्न होणार : राहुल गांधी

पूर्णिया : ''बिहार विधानसभा निवडणुकीत भाजप मतचोरी करण्यासाठी पूर्ण ताकदीने प्रयत्न करेल त्यामुळे त्या विरोधात उभे राहणे ही तेथील तरुणांची जबाबदारी आहे,'' असा दावा लोकसभेतील विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधी यांनी गुरुवारी केला..पूर्णिया येथील प्रचारसभेत ते बोलत होते. राहुल म्हणाले की, भाजप देशभरातील निवडणुका मतांची चोरी करून जिंकत आहे. ''आम्ही जगाला दाखवून दिले आहे की भाजप आणि आयोगाने हरियाना निवडणूक चोरली आहे..ते बिहारमध्येही मतांची चोरी करण्याचा प्रयत्न करतील. त्यामुळे तरुणांनी हे थांबवावे आणि राज्यघटनेचे रक्षण करावे. मतदान केंद्रांवर सावध राहावे,'' असे आवाहन राहुल यांनी केले..Bihar Elections : जामिनावर असलेल्यांवर जनतेचा विश्वास नाही; यादव कुटुंबावर पंतप्रधान मोदींचा घणाघात.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सत्तेवर अब्जाधीशांचे वर्चस्व प्रस्थापित करू इच्छितात मात्र अशा परिस्थितीत तरुण मात्र बेरोजगार राहतील, असा आरोपही राहुल यांनी केला. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी राज्यातील तरुणांना मजूर बनवले आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.