Ganga River: गंगेच्या अखेरच्या टप्प्यात प्रदूषणात मोठी घट; सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांमुळे सुधारणा, बहुतांश भाग आता स्नानासाठी योग्य

नवी दिल्ली: हिमालयातून उगम पावून अनेक राज्यांमधून वाहत अखेरीस समुद्राला मिळणाऱ्या गंगा नदीच्या पश्चिम बंगालमधील शेवटच्या प्रवाहात प्रदूषणाच्या पातळीत लक्षणीय सुधारणा झाल्याचे ‘नमामी गंगे अभियाना’ने म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, गंगा नदीला वरच्या सर्व राज्यांमधून येणारे सांडपाणी आणि औद्योगिक प्रदूषणाचा एकत्रित भार सहन करावा लागतो, तरीही हा सकारात्मक बदल दिसून आला आहे..farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियानाने ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये म्हटले की, गंगा पश्चिम बंगालमध्ये पोहोचेपर्यंत ती हिमालयापासून ते दाट लोकवस्तीच्या गंगा खोऱ्यातील शहरांमधून आलेले सर्व प्रदूषण, नाले आणि सांडपाणी वाहून आणते. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सात वर्षांच्या नदी प्रदूषण मूल्यांकनाचा दाखला देत नमामी गंगेने सांगितले की, २०१८ मध्ये त्रिवेणी ते डायमंड हार्बर हा भाग अधिक प्रदूषित श्रेणीत होता. .मात्र २०२५ च्या नव्या अहवालात प्रदूषणाची पातळी कमी झाल्याचे दिसून आले आहे. या सुधारण्यामागे पश्चिम बंगालमध्ये राबवण्यात आलेल्या ५०२८ कोटी रुपयांच्या ३४ सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांचे योगदान असल्याचे सांगण्यात आले. या प्रकल्पांद्वारे दररोज ८१६ दशलक्ष लिटर सांडपाणी प्रक्रिया करण्याची क्षमता निर्माण करण्यात आली आहे..‘नमामी गंगे’ने पूर्व कोलकाता वेटलँड्सचेही विशेष कौतुक केले आहे. पूर्व कोलकाता वेटलँड्स ही बंगालमधील एक अनोखी नैसर्गिक व्यवस्था आहे. येथे मासे तलाव, भातशेती आणि नैसर्गिक जैविक प्रक्रियेच्या मदतीने दररोज सुमारे ७५० दशलक्ष लिटर शहरातील सांडपाणी नैसर्गिकरीत्या शुद्ध केले जाते. हे पाणी हुगळी नदीत पोहोचण्यापूर्वीच प्रक्रिया केली जाते. ताज्या अहवालानुसार, पश्चिम बंगालमधील गंगेच्या बहुतांश भागातील पाण्याची गुणवत्ता आता स्नानासाठी योग्य पातळीपर्यंत सुधारली असून, केवळ बहरामपूर ते डायमंड हार्बर हा भाग अद्याप प्रदूषणाच्या श्रेणीत आहे..Raj Thackeray: राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख सदावर्तेंना भोवला; “जरा जपून फिरा” म्हणत राजू पाटलांचा इशारा, रवींद्र चव्हाणांनाही टोला...२०२५-२६ वर्षात कार्यान्वित झालेले प्रकल्पमहेशतला, नॉर्थ बॅरॅकपूर, जांगीपूर आणि चकदाह येथे नवीन सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेतप्रकल्प क्षमता खर्च(एमएलडी) (कोटी रुपयांत)महेशतला ३५ २८७नॉर्थ बॅरॅकपूर ३० १५४जांगीपूर १३ ६८.४७चकदाह १५ १२१.६६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.