कोरोना रुग्णालयात उपचारासाठी पॉझिटीव्ह रिपोर्टची गरज नाही

कोविड-19 उपचारासंदर्भात केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून (Health ministry) महत्वाचे बदल करण्यात आले. यापुढे कोरोना रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी रुग्णांना कोरोना पॉझिटीव्ह रिपोर्ट अनिवार्य (Positive Covid report) नाही. शनिवारी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालायानं याबाबतची माहिती दिली. कोविड रुग्णालयात दाखल होण्याच्या नियमांमध्ये निती आयोगानं घोषणा केली. (Positive Covid report not mandatory for admission in hospitals: Health ministry)

आरोग्य मंत्रालयानं रुग्णालयात प्रवेश मिळण्याच्या नियमांबाबत संशोधन केलं. तसेच सर्व राज्यांना विशेष सुचना केल्या आहेत. यामध्ये कोरोना रुग्णालयात उपचारासाठी कोरोना पॉझिटिव्ह प्रमाणपत्र असावं हे अनिवार्य नाही. कोणताही रिपोर्ट न पाहता रुग्णांना ऑक्सीजन आणि औषधोपचार करण्यात यावा. आरोग्य मंत्रालयाने सांगितलं की, COVID-19 संशयस्पद रुग्णांना CCC, DCHC, किंवा DHC मधील वार्डात सामाविष्ट करण्यात यावं.