Potli Samosa: युपीचा ‘पोटली समोसा’ ठरतोय फूड लव्हर्सचा नवा फेव्हरेट, फक्त २० रुपयांत शाही ट्रीट; जाणून घ्या रेसिपी

तुम्ही जर चहाच्या सोबतीला मिळणाऱ्या त्या साध्या त्रिकोणी समोशांना कंटाळला असाल, तर उत्तर प्रदेशातील 'पोटली समोसा' तुमच्यासाठी एक पर्वणीच ठरेल. दिसायला एखाद्या छोट्या पिशवीसारखा (पोटली) आणि चवीला शाही असलेला हा समोसा सध्या खवय्यांमध्ये चांगलाच लोकप्रिय झाला आहे..उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खीरी येथील या खास समोशाची चर्चा सर्वत्र रंगली आहे. या समोशाची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:कुठे मिळतो हा खास समोसा?लखीमपूर खीरी जिल्ह्यातील गोला नगरमधील अलिगंज रोडवर एका दुकानात हा पोटली समोसा मिळतो. सकाळी ९ ते रात्री ११ वाजेपर्यंत येथे खवय्यांची एकच गर्दी असते..Pandharpur 10th Board Result: गवंड्याच्या मुलीचा दहावीच्या परिक्षेत डंका साक्षी वाघमारे 83 टक्के गुण मिळवून विद्यालयात प्रथम .योगायोगाने जन्मलेली 'आयडिया'या समोशाची सुरुवात एका रंजक घटनेतून झाली. दुकानदार सैफी नईम खान सांगतात की, एकदा त्यांचा कारागीर कामावर आला नव्हता आणि ग्राहकांची गर्दी वाढली होती. घाईघाईत त्यांनी समोशाचा आकार बदलून तो पोटलीसारखा केला. हा नवीन प्रयोग लोकांना इतका आवडला की, आज हेच त्यांच्या दुकानाचे मुख्य आकर्षण बनले आहे..२०० ग्रॅम वजन आणि शाही स्टफिंगसाधारण समोशाच्या तुलनेत हा समोसा खूपच मोठा आणि भरगच्च असतो. एका पोटली समोशाचे वजन सुमारे २०० ग्रॅम किंवा त्यापेक्षाही जास्त असते.यात केवळ बटाटा आणि मटार नसून, ताज्या पनीरचे तुकडे आणि भरपूर ड्राय फ्रूट्स (काजू-किस्मिस) वापरले जातात. यासाठी लागणारे मसाले घरीच तयार केले जातात, ज्यामुळे याला एक वेगळीच चव आणि सुगंध येतो..बनवण्याची पद्धतमैद्यामध्ये ओवा, मीठ आणि साजूक तूप घालून पीठ घट्ट भिजवले जाते. त्यानंतर त्यात शाही स्टफिंग भरून त्याला पोटलीचा आकार दिला जातो. मंद आचेवर तळल्यामुळे हा समोसा बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ राहतो..किंमत ऐकून व्हाल थक्क!इतका मोठा आकार आणि महागडे साहित्य वापरूनही या एका समोशाची किंमत केवळ २० रुपये आहे. खट्टी-मिठी चटणीसोबत जेव्हा हा गरम समोसा दिला जातो, तेव्हा एक समोसा खाऊनच तुमचे पोट भरून जाते.आजच्या काळात जिथे स्ट्रीट फूडमध्ये नवनवीन प्रयोग होत आहेत, तिथे 'पोटली समोसा' आपल्या साध्या पण शाही चवीमुळे लोकांची पहिली पसंती बनला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.