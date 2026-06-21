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Yog Din Travel : जिथे बुद्धांनी दिला पहिला उपदेश, तिथे करा योग! या योग दिनासाठी सारनाथ का ठरतेय पहिली पसंती?

आंतरराष्ट्रीय योग दिनाचे (२१ जून) औचित्य साधून उत्तर प्रदेशातील ऐतिहासिक आणि अध्यात्मिक केंद्र असलेल्या सारनाथ (Sarnath) शहरात एका अतिशय अनूठ्या आणि शांततापूर्ण योगोत्सवाची जय्यत तयारी करण्यात आली आहे.
yoga destination sarnath

yoga destination sarnath

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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आंतरराष्ट्रीय योग दिनाचे (२१ जून) औचित्य साधून उत्तर प्रदेशातील ऐतिहासिक आणि अध्यात्मिक केंद्र असलेल्या सारनाथ (Sarnath) शहरात एका अतिशय अनूठ्या आणि शांततापूर्ण योगोत्सवाची जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. हे स्थान केवळ पर्यटनासाठीच नाही, तर मानसिक विश्राम आणि आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करण्यासाठी जगभर प्रसिद्ध आहे.

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