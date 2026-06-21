Yog Din Travel : जिथे बुद्धांनी दिला पहिला उपदेश, तिथे करा योग! या योग दिनासाठी सारनाथ का ठरतेय पहिली पसंती?

आंतरराष्ट्रीय योग दिनाचे (२१ जून) औचित्य साधून उत्तर प्रदेशातील ऐतिहासिक आणि अध्यात्मिक केंद्र असलेल्या सारनाथ (Sarnath) शहरात एका अतिशय अनूठ्या आणि शांततापूर्ण योगोत्सवाची जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. हे स्थान केवळ पर्यटनासाठीच नाही, तर मानसिक विश्राम आणि आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करण्यासाठी जगभर प्रसिद्ध आहे. .या वर्षी केंद्र सरकारने देशभरातून निवडलेल्या १२ प्रमुख आयकॉनिक हेरिटेज साईट्स (Iconic Heritage Sites) मध्ये सारनाथचा अधिकृतपणे समावेश केला आहे. हा भव्य सोहळा राष्ट्रीय संकल्पना "Yoga for Healthy Ageing" (आरोग्यदायी वृद्धत्वासाठी योग) या थीमवर आधारित असणार आहे, जो शहराच्या प्राचीन चिंतन-ज्ञानाचा समकालीन आरोग्य उद्दिष्टांशी मेळ घालतो..योग दिनानिमित्त सारनाथला का भेट दिली पाहिजे?सारनाथच्या पवित्र भूमीचा कण-कण शांतता आणि ध्यानाच्या खोल ऊर्जेने वेढलेला आहे. येथे योग करण्याचे मुख्य आकर्षण खालीलप्रमाणे आहे -ऐतिहासिक आध्यात्मिक ऊर्जा - ज्ञानप्राप्तीनंतर भगवान बुद्धांनी आपले पहिले उपदेश (धम्मचक्कपवत्तन सुत्त) याच भूमीत दिले होते, त्यामुळे योग आणि आत्मज्ञानासाठी ही जागा सर्वोत्तम मानली जाते.धरोहरांच्या सानिध्यात प्राणायाम - येथील प्रसिद्ध धम्मेक स्तूप (Dhamekh Stupa) आणि चौखंडी स्तूप यांच्या सभोवताली विस्तीर्ण आणि हिरवेगार शांत मैदान आहे. या ऐतिहासिक वास्तूंच्या साक्षीनं पहाटे प्राणायाम आणि योग करणे आत्मिक सुख देते.विशेष मोफत योग शिबिरे (Special Yoga Camps) - योग दिनाच्या निमित्ताने भारत सरकारच्या पर्यटन मंत्रालय, स्थानिक प्रशासन आणि पतंजलीसारख्या नामांकित योग संस्थांद्वारे सारनाथच्या विविध पार्क्समध्ये पहाटे मोठ्या प्रमाणावर मोफत योग सत्रे आयोजित केली जातात.वाराणसीशी निकटता - सारनाथ हे मुख्य वाराणसी (काशी) शहरापासून अवघ्या १० किलोमीटर अंतरावर आहे. त्यामुळे पर्यटक सकाळी सारनाथमध्ये शांत वातावरणात योग करून संध्याकाळी गंगा घाटावरील जगप्रसिद्ध महाआरतीला उपस्थित राहून आपली आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण करू शकतात..सारनाथ आणि वाराणसीमधील प्रमुख योग व ध्यान केंद्रेसारनाथमध्ये प्राचीन बौद्ध परंपरा आणि आधुनिक योग यांचा अद्भूत संगम पाहायला मिळतो, जो शारीरिक स्वास्थ्यासोबतच मानसिक शांततेसाठी अत्यंत फायदेशीर आहे. येथील काही प्रमुख पर्याय खालीलप्रमाणे आहेत:१. विपश्यना ध्यान केंद्र (धम्म चक्का) - सारनाथमध्ये स्थित असलेले हे ध्यान जगप्रसिद्ध केंद्र आहे. येथे १०-दिवसांचे निवासी विपश्यना अभ्यासक्रम (Residential Courses) चालवले जातात, तसेच मुलांसाठी विशेष 'आनापान' (Anapana) ध्यान शिबिरांचेही आयोजन केले जाते.२. सारनाथ हेरिटेज वॉक विथ योग - वाराणसी आणि सारनाथमधील अनेक टूर ऑपरेटर पहाटे ५:०० वाजल्यापासून विशेष हेरिटेज वॉकचे आयोजन करतात. यामध्ये योग सत्रासोबतच धम्मेक स्तूप आणि मूलगंध कुटी विहार यांसारख्या ऐतिहासिक स्थळांचा दौरा करवला जातो.३. स्थानिक प्रतिष्ठित योग संस्था - या परिसरात प्रगत योगासने शिकवण्यासाठी प्रज्ञा योग संस्थान (जगत गंज), मानव अकादमी आणि सार्थक योग केंद्र यांसारख्या प्रशिक्षित संस्था कार्यरत आहेत.सारनाथची शांत हवा आणि येथील पवित्र वातावरण योग अभ्यासाचा प्रभाव अनेक पटींनी वाढवून मनाला रिफ्रेश करण्याचे काम करते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.