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तुरुंगातही व्यभिचार! माजी खासदार Prajwal Revanna च्या फोनमध्ये सापडले 90 अश्लील Video, कोठडीत मोबाईल अन् पेन ड्राईव्ह कसा गेला?

Prajwal Revanna Jail Raid: Mobile Phone and 80-90 Videos Found : परप्पना अग्रहारा कारागृहात प्रज्वल रेवण्णाच्या कोठडीवर छापा; मोबाईल, पेन ड्राईव्हसह ८० ते ९० अश्लील व्हिडिओ आढळल्याचा दावा.
Prajwal Revanna Jail Raid: 90 Obscene Videos Found on Mobile Phone

Prajwal Revanna Jail Raid: 90 Obscene Videos Found on Mobile Phone

esakal

Sandip Kapde
Updated on

कर्नाटकातील हसनचे माजी खासदार प्रज्वल रेवण्णा पुन्हा एकदा वादाच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. बंगळूरमधील परप्पना अग्रहारा मध्यवर्ती कारागृहात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या रेवण्णाच्या कोठडीवर अचानक छापा टाकण्यात आला. या कारवाईत एक मोबाईल फोन, चार्जर, पेन ड्राईव्ह आणि पॉकेट नोटबुक जप्त करण्यात आली. जप्त केलेल्या स्मार्टफोनच्या तपासणीत तब्बल ८० ते ९० अश्लील व्हिडिओ आढळल्याचे समोर आले आहे. या प्रकारानंतर कारागृह प्रशासनात खळबळ उडाली असून, कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी एका सहायक अधीक्षकावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

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