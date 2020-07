राहुल गांधींच्या कामगिरीची प्रकाश जावडेकरांनी अशी घेतली दखल !

पुणे : सगळा देश कोरोनाविरुद्ध लढा देत असताना, कॉंग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी गेल्या सहा महिन्यांच्या काळात दर महिन्यात केलेल्या 'चमकदार' कामगिरीची दखल केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी घेतली आहे. त्यासाठी त्यांनी फेसबुक पोस्टद्वारे राहुल यांचे 'अभिनंदन'ही केले आहे.

जावडेकर यांनी त्यांच्या फेसबुक पोस्टमध्ये राहुल गांधी यांच्या या 'दिमाखदार' कामगिरीची दखल घेतली आहे. उपरोधिकपणे लिहिलेल्या या पोस्टमध्ये त्यांनी राहुल यांच्यावर टीकेची तोफ डागली आहे. त्यात असे म्हटले आहे की, सगळा देश कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यात उतरला आहे. त्यामुळेच अमेरिका, युरोप, ब्राझिल या देशांच्या तुलनेत भारतातील रुग्णसंख्या वाढीची सरासरी कमी आहे. तसेच मृत्यूदरही अत्यल्प आहे. देशातील सगळी राज्य, प्रशासन, वैद्यकीय क्षेत्र, सर्वसामान्य नागरिक हा लढा लढत असताना, राहुल यांनी त्यांचा अपमान केला आहे. कोरोनाच्या लढ्यासाठी राहुल गांधी यांनी काय केले आहे, कॉंग्रेसने कोणती सकारात्मक पावले उचलली आहेत, असा प्रश्नही जावडेकर यांनी उपस्थित केला आहे.

.@RahulGandhi note your achievements in the last 6 months -

February: Shaheen Bagh and Riots;

March: Losing Jyotiraditya and MP

April: Instigating migrant labourers;

— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) July 21, 2020