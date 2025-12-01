देश

Pralhad Joshi : 'राहुल गांधींच्या हातात कोऱ्या कागदाचं संविधान, ते पुस्तक घेऊन देशभरात फिरताहेत'; केंद्रीय मंत्री जोशींची टीका

Pralhad Joshi Targets Rahul Gandhi on Constitution Knowledge : बेळगावातील ‘भीमाची वाटचाल’ कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी राहुल गांधींवर संविधानाविषयी अज्ञान असल्याची टीका केली. काँग्रेसनेच सर्वाधिक दुरुस्त्या केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
Rahul Gandhi

Rahul Gandhi

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बेळगाव : काँग्रेसचे नेते आणि लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्या हातात कोऱ्या कागदाचे संविधान आहे. अशा संविधानाचे पुस्तक घेऊन ते फिरत आहेत. मात्र, संविधानात काय आहे, याची त्यांना माहिती नाही. देशात काँग्रेसने संविधानात सर्वाधिक दुरुस्ती केली आहे, अशी टीका केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा खात्याचे मंत्री प्रल्हाद जोशी (Pralhad Joshi) यांनी केली.

Loading content, please wait...
Karnataka
Bjp
Congress
Rahul Gandhi
Babasaheb Ambedkar
Indian Constitution
Pralhad Venkatesh Joshi
Belgaum District

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com