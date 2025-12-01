Pralhad Joshi : 'राहुल गांधींच्या हातात कोऱ्या कागदाचं संविधान, ते पुस्तक घेऊन देशभरात फिरताहेत'; केंद्रीय मंत्री जोशींची टीका

बेळगाव : काँग्रेसचे नेते आणि लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्या हातात कोऱ्या कागदाचे संविधान आहे. अशा संविधानाचे पुस्तक घेऊन ते फिरत आहेत. मात्र, संविधानात काय आहे, याची त्यांना माहिती नाही. देशात काँग्रेसने संविधानात सर्वाधिक दुरुस्ती केली आहे, अशी टीका केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा खात्याचे मंत्री प्रल्हाद जोशी (Pralhad Joshi) यांनी केली..येथील गोमटेश विद्यापीठात शनिवारी (ता. २९) भाजपतर्फे ‘संविधान जागृतीसाठी भीमाची वाटचाल अभियान’ कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. कार्यक्रमाचे उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जोशी यांच्या हस्ते झाले. यावेळी ते बोलत होते. जोशी म्हणाले, ‘‘आरक्षणाला विरोध करणारे काँग्रेसचे पहिले नेते माजी पंतप्रधान पंडित नेहरू होते. त्यानंतर राजीव गांधी यांनीही आरक्षणाला विरोध केला होता. या संबंधित पुरावे उपलब्ध आहेत. भाजप कार्यकर्त्यांनी हे सत्य सर्वसामान्यांना घरोघरी जाऊन पोहोचवणे आवश्यक आहे..कर्नाटकात मुख्यमंत्री बदलाबाबतचा निर्णय सोनिया गांधी घेणार; दिल्लीत घडामोडींना वेग, DK शिवकुमारांच्या गळ्यात CM पदाची माळ?.संविधान आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना सन्मान देण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कालावधीत झाले आहे. संविधानदिनाची घोषणा करताना प्रजासत्ताक दिनाचे कारण सांगून ‘संविधान दिन’ कशासाठी? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. मात्र, आता काँग्रेसकडून संविधान दिन कार्यक्रमाचे आयोजन होत असल्याने त्यांना उशिरा तरी चांगली बुद्धी सुचली.’’.राज्यसभा सदस्य इराण्णा कडाडी, माजी खासदार रमेश कत्ती, मंगल अंगडी, विधान परिषद माजी सदस्य महांतेश कवटगीमठ, महापौर मंगेश पवार, आमदार विठ्ठल हलगेकर, माजी आमदार संजय पाटील, अरविंद पाटील, भाजप शहर जिल्हाध्यक्षा गीता सुतार, ग्रामीण अध्यक्ष सुभाष पाटील, मुरुगेंद्रगौडा पाटील, ग्रामीण एससी मोर्चा अध्यक्ष एल. एस. कोलकार, ॲड. एम. बी. जिरली आदी यावेळी उपस्थित होते..काँग्रेस देशात ६४ वर्षे सत्तेवर असताना ‘राष्ट्रीय कायदा दिन’ साजरा करीत होती. मात्र, याची सहसा कोणाला माहिती नव्हती. आता ‘संविधान दिन’ सुरू करून देशभरात याचे महत्त्व सांगण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून झाले आहे. याबाबत जनजागृती सुरू आहे.- जगदीश शेट्टर, खासदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.