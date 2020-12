प्रणवदांच्या आत्मचरित्रावरुन मुला-मुलीमध्ये वाद; प्रकाशन थांबवण्याच्या सूचना

नवी दिल्ली- दिवंगत माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या आत्मचरित्रातील अनेक गौप्यस्फोटांमुळे राजकारण ढवळून निघाले असताना मुखर्जी यांचे पूत्र अभिजित मुखर्जी यांनी प्रकाशकांना या ग्रंथाचे प्रकाशन थांबविण्याची सूचना केली आहे. या आत्मचरित्रावरून अभिजित मुखर्जी आणि त्यांच्या भगिनी शर्मिष्ठा मुखर्जी यांच्यात वाद निर्माण झाला आहे. हे दोघेही काँग्रेसचे नेते आहेत.

या आत्मचरित्राची आपल्याला पडताळणी करायची आहे, प्रकाशकांनी लेखी परवानगी घेतल्याशिवाय हे आत्मचरित्र प्रसिद्ध करू नये असे अभिजित यांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे. यावरून त्यांच्या भगिनी शर्मिष्ठा मुखर्जी यांनी नाराजी व्यक्त करतानाच अभिजित यांची सवंग लोकप्रियतेसाठी ही धडपड सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. अभिजित हे निष्कारण वाद निर्माण करून या पुस्तकाच्या प्रकाशनामध्ये अडथळे आणत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

The final draft contains my dads’ hand written notes & comments that have been strictly adhered to. The views expressed by him are his own & no one should try to stop it from being published for any cheap publicity. That would be the greatest disservice to our departed father 2/2

