प्रशांत किशोर यांनी मानले राहुल आणि प्रियंका गांधी यांचे आभार, कारण...

पाटणा : पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजिस्ट असलेले तसेच जनता दल युनायटेडचे राष्ट्रीय अध्य़क्ष प्रशांत किशोर यांनी राहूल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) आणि नागरिक संशोधन पुस्तिका (NRC) या कायद्यांविरोधात उघडलेल्या मोहिमेमुळे य दोघांचे धन्यवाद मानले आहेत. तसेच त्यांनी हे दोन्ही कायदे बिहार राज्यात लागू होणार नसल्याचे सांगितले आहे.

प्रशांत किशोर यांनी ट्वीट केले आहे. यामध्ये ते म्हणतात या दोन्ही कायद्यांबाबत काॅंग्रेसने घेतलेल्या भूमिकेबाबत मी त्यांना धन्यवाद देतो. या कायद्यांना राहूल गांधी व प्रियंका गांधी यांनी केलेल्या विरोधाच्या भूमिकेची मी कौतुक करतो व त्यांना धन्यवाद देतो. त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळेच आज मोदी सरकार बॅकफूटवर गेले आहे. ते पुढे म्हणतात की, मी बिहारच्या जनतेला आश्वस्त करतो की हे दोन्ही कायदे बिहारमध्ये लागू होणार नाहीत.

I join my voice with all to thank #Congress leadership for their formal and unequivocal rejection of #CAA_NRC. Both @rahulgandhi & @priyankagandhi deserves special thanks for their efforts on this count.

Also would like to reassure to all - बिहार में CAA-NRC लागू नहीं होगा।

— Prashant Kishor (@PrashantKishor) January 12, 2020