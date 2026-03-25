Cold Storage Blas: ड्यूप्लिकेट वीरप्पनला अटक! कोल्ड स्टोरेज स्फोटात योगी सरकारची मोठी कारवाई , कोण आहे माजी आमदार अन्सार अहमद

प्रयागराज येथील फाफामऊ कोल्ड स्टोरेज दुर्घटनेत आता पोलीस प्रशासनाने मोठी कारवाई केली असून, मालक आणि माजी आमदार अन्सार अहमद यांच्यासह तिघांना अटक करण्यात आली आहे. या भीषण अपघाताचे मुख्य कारण अमोनिया गॅस चेंबरचा स्फोट असल्याचे समोर आले असून, यामध्ये ४ मजुरांचा मृत्यू झाला आहे.सोमवारी झालेल्या या दुर्घटनेनंतर मंगळवारी रात्री उशिरा पोलिसांनी शोधमोहीम राबवून मुख्य आरोपींना अटक केली. या प्रकरणातील धक्कादायक खुलासे आता समोर येत आहेत..पोलिस कारवाई आणि अटककोल्ड स्टोरेजचे मालक अन्सार अहमद, त्यांचा मुलगा मंझूर आणि पुतण्या अलाउद्दीन या तिघांना अटक करून कारागृहात पाठवण्यात आले आहे. एकूण १२ जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. यामध्ये भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३ चे कलम १०३ (हत्या) आणि गुन्हेगारी कायदा दुरुस्ती अधिनियमाच्या कलमांचा समावेश आहे..माजी सपा आमदार अंसार अहमद कोण आहेत?अंसार अहमद (वय ६७ वर्षे) हे प्रयागराजमधील फाफामऊ विधानसभा क्षेत्रातील एक प्रमुख सपा नेते आहेत. त्यांची सर्वात मोठी ओळख म्हणजे त्यांची दाट आणि लांब मिशी, जी कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पनसारखी दिसते. याच कारणामुळे त्यांना विनोदी पद्धतीने 'वीरप्पनचा जुळा भाऊ' किंवा 'अंसार पहलवान' असेही म्हटले जाते.ते स्वतःही हलक्या-फुलक्या अंदाजात म्हणतात की, "मी वीरप्पनचा जुळा भाऊसारखा दिसतो, पण माझं मन खूप कोमल आहे. वीरप्पन दगडहृदयी होता, पण मी जनसेवक आहे." सपा पक्षाच्या सभांमध्ये अखिलेश यादव यांच्यासह मोठे नेतेही त्यांना 'वीरप्पन' असेच संबोधतात. त्यांच्या मिशांच्या देखभालीवर त्यांचा विशेष भर असतो आणि हीच त्यांची एक वेगळी राजकीय ओळख (ब्रँडिंग) बनली आहे..दुर्घटना का घडली? (तपासातील निष्कर्ष)तपासात व्यवस्थापनाचा मोठा निष्काळजीपणा समोर आला आहे:१. अमोनिया स्फोट: गॅस चेंबरमध्ये स्फोट झाल्यामुळे संपूर्ण इमारत कोसळली.२. जुनाट इमारत: हे कोल्ड स्टोरेज १९९३ मध्ये बांधले गेले होते. गेल्या २५ वर्षांत त्याची कोणतीही दुरुस्ती करण्यात आली नव्हती.३. क्षमतेपेक्षा जास्त साठा: केवळ नफा कमवण्यासाठी मालकांनी बटाट्यांचा साठा अधिकृत क्षमतेपेक्षा कितीतरी जास्त केला होता.४. तंत्रज्ञाचा अभाव: देखभालीसाठी कोणताही तज्ज्ञ तंत्रज्ञ नियुक्त केलेला नव्हता..अधिकाऱ्यांवरही गाज पडलीया प्रकरणात केवळ मालकच नाही, तर भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवरही कारवाई सुरू झाली आहे. फलोत्पादन राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह यांनी जिल्हा फलोत्पादन अधिकारी (DHO) सौरभ श्रीवास्तव यांना तात्काळ निलंबित केले आहे.२०२४ मध्ये परवाना नूतनीकरण करताना कोणत्याही अधिकाऱ्याने जागेवर जाऊन पाहणी केली नव्हती. केवळ एका इंजिनिअरच्या रिपोर्टवर विश्वास ठेवून ५ वर्षांचा परवाना देण्यात आला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आता त्या इंजिनिअरवरही गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत..ढिगाऱ्यातून बटाटे गोळा करण्यासाठी गर्दीमंगळवारी दिवसभर ढिगारा उपसण्याचे काम सुरू होते. जेसीबीने बाहेर काढलेल्या ढिगाऱ्यात अनेक टन बटाटे गाडले गेले होते. फाफामऊ परिसरातील स्थानिक लोक कचऱ्यातून हे बटाटे आणि लोखंडी सळ्या गोळा करण्यासाठी मोठी गर्दी करताना दिसले.मदत आणि बचाव कार्यजवळपास ३० तासांहून अधिक काळ चाललेले बचाव कार्य आता अंतिम टप्प्यात आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांना २ लाख रुपये आणि जखमींना ५० हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.या प्रकरणातील इतर फरारी आरोपींचा शोध पोलीस घेत असून, अशा जुनाट कोल्ड स्टोरेजेसच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.