Makar Sankranti Travel: संगम स्नानासाठी प्रयागराजला जाताय? महागड्या हॉटेल्सना करा रामराम, माघमेळ्यात आहेत हे स्वस्त पर्याय

प्रयागराजमध्ये सध्या माघ मेळ्याचे वातावरण असून याला मिनी कुंभमेळा असेही म्हटले जात आहे. १४ आणि १५ जानेवारी रोजी साजऱ्या होणाऱ्या मकर संक्रांतीच्या निमित्ताने गंगेच्या पावन संगमावर श्रद्धेची डुबकी मारण्यासाठी देशभरातून मोठ्या संख्येने भाविक येत आहेत. अशा मोठ्या उत्सवांच्या वेळी शहरात राहण्याची सोय करणे ही एक मोठी समस्या असते..अनेकदा गर्दीचा फायदा घेऊन हॉटेल्सचे दर गगनाला भिडतात. मात्र, यावेळी संगमावर येणाऱ्या भक्तांच्या खिशाला परवडेल असा एक चांगला आणि जिव्हाळ्याचा पर्याय समोर आला आहे, तो म्हणजे स्थानिक नागरिकांनी सुरू केलेले 'होम-स्टे'..प्रयागराजची खरी संस्कृती हॉटेल्सच्या चकचकीत खोल्यांमध्ये नसून इथल्या स्थानिक घरांच्या अंगणात वसलेली आहे. होम-स्टे म्हणजे केवळ स्वस्त खोली नसून ते घरचे मांगल्य आणि सुरक्षितता देणारे ठिकाण आहे. येथील स्थानिक रहिवासी आपल्या घराचा काही भाग पर्यटकांसाठी उपलब्ध करून देतात. यामुळे हॉटेल्सच्या तुलनेत भाविकांचा ५० ते ७० टक्क्यांपर्यंत खर्च वाचतो. या ठिकाणी राहण्याचा मोठा फायदा म्हणजे प्रवाशांना घरचे साधे आणि सात्विक जेवण मिळते, जे बाहेरून येणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रकृतीसाठी अतिशय योग्य असते..माघ मेळा क्षेत्राच्या आसपास अनेक ठिकाणी हे होम-स्टे उपलब्ध आहेत. संगम घाटाच्या अगदी जवळ असलेल्या दारागंज परिसरात प्रवाशांची पहिली पसंती असते. याशिवाय, शांत वातावरण हवे असल्यास झूंसी परिसर हा कमी बजेटमध्ये राहण्यासाठी चांगला पर्याय आहे. जे प्रवासी आपल्या कुटुंबासह सुरक्षित राहू इच्छितात त्यांच्यासाठी अशोक नगर किंवा बेली रोड परिसर अतिशय सोयीचा आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागात राहून सुखसोयी हव्या असल्यास सिव्हिल लाइन्सच्या आसपास देखील काही वाजवी दरातील होम-स्टे उपलब्ध आहेत. येथे साधारणपणे एका रात्रीसाठी ८०० ते १५०० रुपयांपर्यंत स्वच्छ आणि नीटनेटकी खोली सहज मिळू शकते..या घरांमध्ये पर्यटकांना केवळ राहण्याची सोयच मिळत नाही, तर कडाक्याच्या थंडीत गरम पाणी, पांघरूण आणि हीटर सारख्या आवश्यक सुविधाही दिल्या जातात. याशिवाय येथील घरमालक स्थानिक मार्गदर्शक म्हणूनही मदत करतात. ते भाविकांना स्नानाची योग्य वेळ, गर्दी नसलेले रस्ते आणि प्रवासाच्या साधनांची अचूक माहिती देतात. अनेक होम-स्टेमध्ये तर माघ मेळ्याच्या काळात भजन, सत्संग आणि आध्यात्मिक वातावरणाची निर्मिती केली जाते, ज्यामुळे कल्पवासी आणि साधूंना अतिशय प्रसन्न वाटते..ज्या भाविकांचे बजेट मर्यादित आहे किंवा जे लोक दीर्घकाळासाठी कल्पवास करण्यासाठी प्रयागराजला येतात, त्यांच्यासाठी हा पर्याय वरदान ठरत आहे. शहराच्या गोंगाटापासून दूर राहून शांततेत साधना करू इच्छिणाऱ्या भाविकांसाठी हॉटेल्सपेक्षा इथले कौटुंबिक वातावरण अधिक सुखद वाटते. त्यामुळे या मकर संक्रांतीला जर तुम्ही प्रयागराजला येण्याचे नियोजन करत असाल, तर महागड्या हॉटेलचा विचार सोडून एखाद्या स्थानिक कुटुंबासोबत राहून संगमाच्या या अनुभवाचा आनंद द्विगुणित करू शकता..