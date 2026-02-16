Magh Mela 2026: कुंभमेळ्याचा रेकॉर्ड मोडला! प्रयागराजमध्ये २२ कोटी भाविकांनी मारली डुबकी; ४४ दिवसांच्या माघ मेळ्याची सांगता

प्रयागराजच्या पावन भूमीवर सुरू असलेल्या ४४ दिवसांच्या माघ मेळ्याची सांगता महाशिवरात्रीच्या शाही स्नानाने झाली. २०२६ चा हा मेळा केवळ गर्दीसाठीच नाही, तर कुंभमेळ्याचेही सर्व रेकॉर्ड मोडण्यासाठी इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी लिहिला जाईल. या मेळ्यात इतकी प्रचंड गर्दी झाली की प्रशासनाचे सर्व अंदाज फोल ठरले..प्रयागराज मेळा प्रशासनाने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, या ४४ दिवसांत तब्बल २२ कोटी १० लाख भाविकांनी त्रिवेणी संगमात पवित्र स्नान केले. विशेष म्हणजे, २०१३ च्या कुंभमेळ्यात १२ कोटी लोकांचा रेकॉर्ड झाला होता, जो यंदा माघ मेळ्यानेच मोडीत काढला आहे. महाशिवरात्रीच्या शेवटच्या दिवशी संध्याकाळपर्यंत ४० लाखांहून अधिक भाविकांनी 'हर हर महादेव' आणि 'हर हर गंगे'च्या जयघोषात डुबकी लावली..Magh Mela 2026: पौष पौर्णिमेला २१ लाख भाविकांनी केले शाही स्नान, प्रयागराजमध्ये योगी सरकारची कडक सुरक्षाव्यवस्था.कलियुगातील श्रवण कुमार' ठरला आकर्षणाचे केंद्रया अथांग गर्दीमध्ये एका दृश्याने मात्र सर्वांच्या डोळ्यांत पाणी आणले. मध्य प्रदेशातील उमरिया जिल्ह्यातून आलेले राम भजन यादव हे आपल्या १०० वर्षांच्या वृद्ध आईला कावडीप्रमाणे खांद्यावर बसवून अनेक किलोमीटर चालत संगमावर पोहोचले. त्यांची आई चालण्या-फिरण्यास असमर्थ होती, पण महाशिवरात्रीला संगमात स्नान करण्याची त्यांची तीव्र इच्छा होती..राम भजन यांनी केवळ आपल्या वडिलांच्या अस्थींचे विसर्जन केले नाही, तर आईची इच्छा पूर्ण करून मातृभक्तीची एक अनोखी मिसाल पेश केली. जेव्हा त्यांनी आईला खांद्यावर घेऊन पाण्यात डुबकी लावली, तेव्हा उपस्थित भाविकांनी त्यांच्यावर फुलांचा वर्षाव केला आणि त्यांना 'कलियुगाचा श्रवण कुमार' ही पदवी दिली..प्रशासनाची मोठी यशस्वितागर्दी इतकी प्रचंड होती की सकाळी ८ वाजल्यापासूनच शहरात चारचाकी वाहनांना बंदी घालण्यात आली होती. संगम तट भाविकांनी इतका गजबजला होता की तिथे 'तीळ' ठेवायलाही जागा उरली नव्हती. स्नानानंतर भाविकांनी मनकामेश्वर आणि नागवासुकी सारख्या प्राचीन शिवमंदिरांकडे कूच केली.या मेळ्याचे यशस्वी आयोजन हे आगामी महाकुंभमेळ्यासाठी एक मोठी पूर्वतयारी मानली जात आहे. आता ४४ दिवसांच्या कल्पवासानंतर भाविक आणि साधू-संत आपल्या घरांकडे परतत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.