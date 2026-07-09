Moonj Craft: रुखवतापासून होम डेकोरपर्यंत! प्रयागराजची २०० वर्षांची 'मुंज' हस्तकला जगभर गाजतेय; ODOP मुळे मिळाली नवी ओळख

त्रिवेणी संगमासाठी प्रसिद्ध असलेले प्रयागराज हे धार्मिक महत्त्वाबरोबरच पारंपरिक हस्तकलेसाठीही ओळखले जाते. प्रयागराजजवळील महवा गावातील महिलांनी पिढ्यानपिढ्या जपलेल्या 'मुंज' हस्तकलेमुळे या गावाला विशेष ओळख मिळाली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारच्या 'एक जनपद एक उत्पाद' (ओडीओपी) योजनेमुळे या कलेला आधुनिक बाजारपेठ मिळाली असून मुंज गवतापासून तयार होणाऱ्या टोपल्या, चटया, कोस्टर्स आणि विविध सजावटीच्या वस्तूंना मोठी मागणी निर्माण झाली आहे..दोनशे वर्षांची परंपरास्थानिक कारागीर चाँद यांच्या मते, महवा गावात मुंज हस्तकलेची परंपरा जवळपास २०० वर्षांपासून सुरू आहे. गेल्या वीस वर्षांपासून त्या या क्षेत्रात कार्यरत असून त्यांनी कोणतेही औपचारिक प्रशिक्षण न घेता घरातील ज्येष्ठ महिलांकडून ही कला आत्मसात केली.पूर्वी मुली आपल्या विवाहासाठी रुखवतामध्ये मुंजपासून तयार केलेल्या वस्तू स्वतः बनवत असत. त्या काळात या उत्पादनांना परदेशातूनही मागणी होती. कालांतराने ही परंपरा काहीशी कमी झाली होती.मात्र, २०१७-१८ नंतर शासनाच्या प्रोत्साहनामुळे या कलेला पुन्हा नवसंजीवनी मिळाली. उत्कृष्ट कारागिरीबद्दल चाँद यांना राष्ट्रीय पुरस्कारानेही गौरविण्यात आले आहे. आज त्या गावातील महिलांसोबत मिळून मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करत आहेत..नैसर्गिक गवतापासून तयार होतात कलावस्तूमुंज ही एक विशेष प्रकारची वनस्पती असून तिची काढणी प्रामुख्याने नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यांत केली जाते. कापलेले गवत उन्हात वाळवून वर्षभरासाठी साठवून ठेवले जाते.विणकाम सुरू करण्यापूर्वी हे वाळलेले गवत १५ ते २० मिनिटे पाण्यात भिजवले जाते. त्यामुळे ते पुन्हा मऊ आणि लवचिक होते.यानंतर विणकामाची सुरुवात स्थानिक भाषेत 'गाड' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुख्य गाठीपासून केली जाते. वस्तूचा आकार योग्य राहावा यासाठी 'कासा' नावाच्या छोट्या साधनाचा वापर केला जातो.या संपूर्ण प्रक्रियेत सुई, कात्री आणि पाणी यांशिवाय इतर कोणत्याही आधुनिक साधनाची आवश्यकता नसते. मात्र, प्रत्येक वस्तू तयार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात संयम आणि कौशल्य लागते. महिलांना घरातील कामे सांभाळत एक साधी टोपली तयार करण्यासाठीही पूर्ण दिवस खर्च करावा लागतो..UP: छत्रपती शाहूजी महाराज विद्यापीठात राज्यातील पहिले कॅम्पस रुग्णालय; सुमारे ५० लाख नागरिकांना मिळणार दर्जेदार आरोग्यसेवा.परंपरेतून आधुनिकतेकडे वाटचालपूर्वी मुंजपासून पारंपरिक टोपल्या, चपाती ठेवण्याचे डबे आणि विवाहसोहळ्यात वापरली जाणारी 'मोनी' तयार केली जात असे. आता मात्र ओडीओपी योजनेअंतर्गत मिळालेल्या प्रशिक्षण आणि आधुनिक रचनांमुळे या कलेत मोठा बदल झाला आहे.सध्या कारागीर आधुनिक घरांच्या सजावटीसाठी उपयुक्त अशा आकर्षक टोपल्या, कोस्टर्स, चटया आणि विविध सजावटीच्या वस्तू तयार करत आहेत. त्यामुळे या हस्तकलेला देशभरातून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.चाँद यांना आपल्या मुलीलाही शिक्षणासोबत ही पारंपरिक कला शिकवायची आहे. त्यांच्या दृष्टीने मुंज हस्तकला ही केवळ उपजीविकेचे साधन नसून कुटुंबाची ओळख, परंपरा आणि पिढ्यानपिढ्या जपलेला अमूल्य वारसा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.