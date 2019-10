भुवनेश्वर : ओडिशात एका रुग्णवाहिकेतील इंधन संपल्याने गर्भवती महिलेचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ओडीशाच्या मयुरजंग जिल्ह्यात शुक्रवारी रात्री ही घटना घडली. तुलसी मुंडा असे मृत झालेल्या महिलेचे नाव आहे. या 23 वर्षीय गर्भवती आदिवासी महिलेला बांगिरिपोसीच्या सरकारी रुग्णालयात दाखल केले होते. रात्री तुळसीची तब्येत अचानक बिघडल्याने तिला तेथून दुसऱ्या रुग्णालयात हलवण्यात आले. मात्र रस्त्यात रुग्णवाहिका बंद पडल्यामुळे या महिलेला प्राण गमवावे लागले. कुलियान गावाजवळ रुग्णवाहिकेतील इंधन संपले. दुसऱ्या गाडीची सुविधा करण्यासाठी आम्हाला किमान एक तासापेक्षा अधिक वेळ लागला, असे तुळसीचे वडील चितरंजन मुंडा यांनी सांगितले. तुलसीला बारीपदा येथील रुग्णालयात दाखल केले. पण रुग्णालयात दाखल करण्यापूर्वीच तिचा मृत्यू झाला होता.

