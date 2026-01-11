Premanand Maharaj: देव स्वतः आपल्याला पाप करण्यापासून का रोखत नाही? ; प्रेमानंद महाराजांनी रहस्य उलगडलं

आजच्या वेगवान जगात, दुःख आणि वाईट घटनांच्या मधोमध, अनेकांच्या मनात एक प्रश्न असतो, जर देव सर्वशक्तिमान आहे आणि तो आपल्या प्रत्येक कृतीवर नजर ठेवतो, तर तो आपल्याला चुकीच्या कृत्यांपासून का अडवत नाही? आपण त्याचे भाग आहोत, तरीही तो आपल्याला वाईट मार्गावर जाण्यापासून का रोखत नाही? अलीकडेच, एका भक्ताने अध्यात्मिक मार्गदर्शक प्रेमानंद महाराजांना हा प्रश्न उपस्थित केला. .भक्ताच्या मनातील शंकाएका भक्ताने महाराजांकडे येऊन आपली व्यथा मांडली. तो म्हणाला, "महाराज, तुम्ही सांगता की देव आपला पिता आहे आणि आपण त्याचा अविभाज्य भाग आहोत. मग तो आपल्याला वाईट गोष्टी करण्याची क्षमता का प्रदान करतो? जेव्हा तो जाणतो की आपण चुकीच्या दिशेने वळतो आहोत, तेव्हा तो आपल्याला का रोखत नाही किंवा हात पकडून का मागे ओढत नाही?".महाराजांचा गहन प्रतिसादमहाराज हसले आणि म्हणाले, "कल्पना करा की कोणी तुम्हाला १०० रुपयांची नोट देऊन बाजारात पाठवले. आता हे पैसे तुम्ही फळे, गोड पदार्थ खरेदी करून स्वतःला समाधान देण्यासाठी वापरता की दारू किंवा जुगारासारख्या व्यसनांवर उधळता, हे सर्वस्वी तुमच्या हातात आहे. देणाऱ्याने फक्त एक साधन पुरवले; त्याचा उपयोग कसा करावा हे तुमची निवड असते.".Premanand Maharaj: कुंडलीत गुण तर जुळले तरीही भांडण होतात? प्रेमानंद महाराजांनी सांगितले लग्न टिकवण्यासाठी खास सिक्रेट.विवेक ही देवाची देणगीमहाराजांनी सांगितले की, देवाने मानवाला हात, पाय, बोलण्याची क्षमता आणि मुख्य म्हणजे विवेकाची शक्ती बहाल केली आहे. ही शक्ती एक अमूल्य ठेवा आहे, जी विचार करण्यास आणि योग्य-अयोग्य ओळखण्यास मदत करते.बोलण्याची शक्तीतुम्हाला वाणी देण्यात आली आहे. आता तुम्ही ती शिवीगाळ करण्यासाठी वापरता की 'राधा-राधा' किंवा 'राम-राम' च्या जपासाठी, हे तुमच्यावर अवलंबून आहे..इंद्रियांचा सदुपयोगडोळे दिले आहेत ते अश्लील दृश्ये पाहण्यासाठी की देवाचे दर्शन घेण्यासाठी. हात दिले आहेत ते इतरांना साहाय्य करण्यासाठी की दुखापत करण्यासाठी.मानवी जीवनाचा उद्देशमहाराजांच्या मतानुसार, आपण पूर्वजन्मातील चुका दुरुस्त करण्यासाठी आणि वाईट सवयी सोडण्यासाठी या मानवी रूपात अवतरलो आहोत. देवाने आपल्याला कृतीचे पूर्ण स्वातंत्र्य दिले आहे. जर तो आपल्याला यंत्रमानवासारखे नियंत्रित करेल, तर पुण्य आणि पाप यांचे महत्त्व संपुष्टात येईल..देवाने बुद्धी दिली आहे, जी कोणत्याही वाईट कृत्यापूर्वी आपल्याला सावध करते. हा 'विवेकाचा साद' म्हणजे देवाचीच उपस्थिती आहे. तो आपल्याला थांबवण्याचा प्रयत्न करतो, पण जर आपण त्याकडे कानाडोळा करतो, तर ते आपल्या इच्छाशक्तीच्या कमकुवतपणाचे प्रतिबिंब आहे. म्हणून, या दैवी देणग्यांचा उपयोग सद्कर्मांसाठी करणे हे मानवाचे प्रथम कर्तव्य आहे. देव फक्त मार्ग दाखवतो; त्यावर पावले टाकायचे की नाही, हे व्यक्तीच्या निर्णयावर अवलंबून असते..Virat-Anushka Meet Premanand Maharaj : प्रेमानंद महाराज यांनी विराट-अनुष्काला सांगितला रावणाच्या मृत्यूनंतरचा 'तो' प्रसंग, नेमकं काय म्हणाले? वाचा....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.