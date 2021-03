मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत PM मोदींचा महाराष्ट्राला सल्ला; ममतादीदींची दांडी

नवी दिल्ली- देशभरात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्यांचे आणि केंद्र शासित प्रदेशांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीमध्ये पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी दांडी मारली. ममता बॅनर्जी यांनी बैठकीला उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेतला. तृणमूल काँग्रेसच्या सूत्रांनुसार, निवडणूक प्रचारासाठी ठरलेल्या काही कार्यक्रमांमुळे त्यांनी बैठकीत उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेतला. देशात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. गेल्या 24 तासांत देशात 28 हजारांपेक्षा अधिक कोरोना रुग्ण आढलले आहेत. त्यामुळे यासंदर्भात पंतप्रधान मोदींनी बैठक बोलावली. बैठकीत वाढत्या कोरोना संक्रमणाबाबत आढावा घेण्यात आला.

COVID-19 pandemic has taught us that in an inter-dependent and inter-connected world, no country- rich or poor, in the east or west, north or south- is immune to the effect of global disasters: PM Narendra Modi at International Conference on Disaster Resilient Infrastructure pic.twitter.com/bcdDBGjszR — ANI (@ANI) March 17, 2021

पंतप्रधान मोदी यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या संबोधनात कोरोना स्थितीचा आढावा घेतला. देशात कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत. त्यामुळे देशात येऊ पाहणाऱ्या दुसऱ्या लाटेला आपण रोखायला हवं. त्यासाठी आपल्याला काही तत्काळ आण काही निर्णायक निर्णय घ्यावे लागतील. जगातील अनेक देशांमध्ये कोरोनाची दुसरी किंवा तिसरी लाट आली. आपल्या देशातही कोरोनाचे रुग्ण वाढताहेत. काही राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढलीये. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशमध्ये पॉझिटिव्हीटी रेट खूप वाढला आहे, असं मोदी म्हणाले.

Over 10% vaccine wastage in Telangana & Andhra Pradesh. Vaccine wastage in UP is almost the same. It should be reviewed in states that why's vaccine wastage happening? Monitoring must be done every evening & pro-active people should be contacted so that there's no wastage: PM pic.twitter.com/d8TGo4CmHY — ANI (@ANI) March 17, 2021

देशात सध्या ९६ टक्के लोकांनी कोरोनावर मात केली आहे. जगातील अनेक देशांच्या तुलनेत भारतातील मृत्यू दर सर्वात कमी आहे. पण, देशातील अनेक भागात कोरोना चाचण्या घेण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. तसेच काही राज्यांमध्ये लसीकरणाची गती कमी आहे. लसीकरण का कमी होत आहे? आपण निष्काळजीपणा करु शकत नाही. हे चांगले काम दाखवण्याची वेळ आहे. तेलंगणा आणि आंध्रामध्ये १० टक्के लस खराब झाल्या आहेत. यूपीमध्येही हीच परिस्थिती आहे. लस वाया का जात आहेत, राज्याने याचे निरीक्षण करावे. अशा वाईट परिस्थितीत आपण, लस वाया घालवू शकत नाही, असंही मोदी म्हणाले.

Over 10% vaccine wastage in Telangana & Andhra Pradesh. Vaccine wastage in UP is almost the same. It should be reviewed in states that why's vaccine wastage happening? Monitoring must be done every evening & pro-active people should be contacted so that there's no wastage: PM pic.twitter.com/d8TGo4CmHY — ANI (@ANI) March 17, 2021

ममता बॅनर्जी यांनी नेहमीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये 8 टप्प्यात निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे प्रचार अभियानाची जोरदार तयारी सुरु आहे. ममता बॅनर्जी यांनी प्रचार सभांचा सपाटा लावला आहे. 10 मार्चला नंदीग्राम जागेवरुन त्यांनी नामांकन भरले आहे.

It is a matter of contemplation that why is there less testing in some areas only. Why is there less vaccination in these areas? I think it's a time of test for good governance...Our confidence should not turn into overconfidence. Our success should not turn into negligence: PM pic.twitter.com/PpcGPA9mF2 — ANI (@ANI) March 17, 2021

एका दुर्घटनेत त्या जखमी झाल्या. त्यांना एसएसकेएम हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. येथे त्यांच्या पायावर प्लास्टर लावण्यात आले. यासंबंधीचा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. ममता यांनी दुखापत होऊनही प्रचार थांबवलेला नाही.

We don't have to bring the public into panic mode. We don't have to bring a situation where there is an atmosphere of fear. We have to free the people off difficulties by taking some precautions and initiatives: PM Narendra Modi tells all the CMs#COVID19 — ANI (@ANI) March 17, 2021

ममता बॅनर्जी यांच्याशिवाय काँग्रेसची सत्ता असलेले छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनीही बैठकीला उपस्थिती लावली नाही. त्यांच्या या गैरहजेरी मागिल कारण स्पष्ट झालेलं नाही. छत्तीसगड अशा राज्यांपैकी एक आहे, जेथे कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या ऐवजी चीफ सेक्रेटरींनी बैठकीला हजेरी लावली. ममतांनी लावलेल्या गैरहजेरीच्या मुद्द्यावरुन पश्चिम बंगालमध्ये वातावरण तापणार आहे.