पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते काशी विश्वनाथाची पूजा; पाहा व्हिडिओ

वाराणसी- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वाराणसीतील काशी विश्वनाथ मंदिरात जाऊन पूजा केली. यावेळी त्यांच्यासोबत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेही उपस्थित होते. वाराणसी-प्रयागराज राजमार्ग लेन 6 चे लोकार्पण करण्यासाठी मोदी वाराणसीत आले आहेत.

#WATCH Prime Minister Narendra Modi offers prayers at Kashi Vishwanath Temple in Varanasi

Chief Minister Yogi Adityanath also present pic.twitter.com/MF7piTO9zY

— ANI UP (@ANINewsUP) November 30, 2020