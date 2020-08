PM Narendra Modi Speech LIVE Updates : विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण मिळेल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज (शुक्रवारी) देशातील नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणासंदर्भात विचार मांडणार आहेत. शिक्षण विभागाकडून खास चर्चा सत्र (कॉन्क्लेव) आयोजित करण्यात आले असून मोदींच्या हस्ते या कार्यक्रमाचा शुभारंभ झाला. मोदींच्या भाषणानेच या कार्यक्रमाला सुरुवात झाली. Conclave on Transformational Reforms in Higher Education under National Education Policy असे या कार्यक्रमाचे नाव असन केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल देखील या कार्यक्रमाला उपस्थितीत आहेत. याशिवाय नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा आराखडा तयार करणाऱ्या समितीचे सदस्यही या कार्यक्रमाला उपस्थितीत असतील. 34 वर्षानंतर शैक्षणिक अभ्यासक्रमात बदल करण्यात आला असून यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशवासियांना संबोधित करत आहेत.

लाइव्ह अपडेट्स :

-शिक्षण आणि संशोधनातील दरी कमी होण्यास मदत होईल

-समाजातील तेढ आणि भेदभाव दूर करणारे शैक्षणिक धोरण

-पाचवी पर्यंत मातृभाषेत शिक्षण दिल्याने विद्यार्थ्यांचा पाया मजबूत होईल.

- एका वेळी अनेक कोर्स करण्याची विद्यार्थ्यांना मूभा देणारे शिक्षण

-तंत्रज्ञानाला सृजनशीलतेची जोड देण्याचा प्रयत्न नव्या शैक्षणिक धोरणात करण्यात आला आहे

- या धोरणामुळे मातीशी नाळ कायम ठेवून जागतिक दर्जाचे शिक्षण दिले जाईल

-नव्या शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी सोपी

- विद्यार्थ्यांना जागतिक शिक्षण देण्याचा प्रयत्न

- देशाच्या पायाभरणीसाठी नवे शैक्षणिक धोरण उपयुक्त ठरेल

- देशात शैक्षणिक धोरण बदलाची आवश्यकता होती

- नव्या शैक्षणिक धोरणात कोणताही भेदभाव नाही

- भविष्याचा विचार करुनच नवे धोरण आखण्यात आले आहे

-देशाला आणि देशवासियांना मजबूत करण्याचा यामागे प्रामाणिक हेतू

-नव्या शैक्षणिक धोरणाला कोणाचाही विरोध नाही

-तीन-चार वर्षांच्या विचार-विनिमयानंतर शैक्षणिक धोरणात बदल झाला