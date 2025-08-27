PM Narendra Modi: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भारत जपान वार्षिक शिखर संमेलनात सहभागी होण्यासाठी २९-३० ऑगस्टला जपानला रवाना होणार

नवी दिल्ली : भारत-जपान वार्षिक शिखर संमेलनात सहभाग घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे २९ आणि ३० तारखेला जपानचा दौरा करणार असल्याची माहिती परराष्ट्र खात्याचे सचिव विक्रम मिस्री यांनी मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली..हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील शांतता, समृद्धी आणि स्थिरतेच्या दृष्टीने मोदी यांचा जपान दौरा महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे मिस्री यांनी नमूद केले..मोदी तसेच जपानचे पंतप्रधान शिगेरु इशिबा यांच्या उपस्थितीत भारत-जपान वार्षिक शिखर संमेलन होणार आहे. इशिबा यांच्यासोबत मोदी हे पहिल्यांदाच शिखर संमेलनात सामील होत आहेत..Shalaarth ID Scam: नागपूरच्या शालार्थ आयडी घोटाळ्यात १९ जणांना अटक; उपसंचालक कार्यालयातील कर्मचारी रडारवर.जपान दौरा आटोपल्यानंतर मोदी ३१ ऑगस्ट आणि १ सप्टेंबरला चीनचा दौरा करणार आहेत. शांघाय सहकार्य परिषदेत (एससीओ) ते सामील होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.