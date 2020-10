पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज पुन्हा देशवासियांना संबोधित करणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आज (20) सायंकाळी देशाला संबोधित करणार आहेत. त्यांनी एक टि्वट करुन याची माहिती दिली असून नागरिकांना सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. कोरोनाच्या काळात त्यांनी अनेकवेळा देशाला संबोधित केले आहे. ते दर महिन्याला 'मन की बात' च्या माध्यमातून देशाला संबोधित करत असतात. दरम्यान, आजच्या आपल्या नियोजित संभाषणात मोदी हे काय बोलणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आज सायंकाळी 6 वाजता देशाला संबोधित करणार आहे. तुम्ही अवश्य सामील व्हा, असे त्यांनी आपल्या टि्वटमध्ये म्हटले आहे.

देशासाठी येणारा काळ हा सणासुदीचा आहे. त्याचबरोबर हिवाळाही सुरु होतोय. त्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी हे देशातील जनतेला सण साजरा करताना सावध राहण्याचा सल्ला देण्याची शक्यता आहे. कोरोनाची लागण झाल्यापासून मोदींनी जेव्हा-जेव्हा देशाला संबोधित केले आहे. तेव्हा-तेव्हा त्यांनी नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.

आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा। आप जरूर जुड़ें।

Will be sharing a message with my fellow citizens at 6 PM this evening.

— Narendra Modi (@narendramodi) October 20, 2020