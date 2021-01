PM मोदींनी 4 भाषांमध्ये ट्विट करत मकर संक्रांती, पोंगलच्या दिल्या शुभेच्छा

नवी दिल्ली- आज देशभरात मकर संक्रांती आणि पोंगलचा उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. विशेष म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरुन चार भाषांमध्ये उत्सवाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.

पंतप्रधान मोदी यांनी हिंदीमध्ये लिहिलंय की, देशाच्या जनतेला मकर संक्रांतीच्या खूप-खूप शुभेच्छा. माझी कामना आहे की उत्तरायण सूर्यदेव तुमच्या सगळ्यांच्या जीवनात नवी उर्जा आणि उत्साह घेऊन येईल.

मोदींनी इंग्रजी भाषेतील ट्विटमध्ये म्हटलंय की, मकर संक्रांतीचा उत्सव देशातील अनेक भागात साजरा केला जात आहे. हा शुभ उत्सव भारताची विविधता आणि परंपरेची जीवंतता दाखवतो. तसेच निसर्गाचे महत्त्वही हा सण दर्शवतो. मोदींनी गुजरातच्या लोकांनाही उत्तरायणाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.

Magh Bihu wishes to everyone. May the coming times be filled with happiness. With the blessings of Almighty may there be brotherhood and wellness all around.

— Narendra Modi (@narendramodi) January 14, 2021