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Priyanka Gandhi: ‘आंदोलन दडपण्याचा सरकारला अधिकार नाही’; सुटकेनंतर प्रियांका गांधींचा सरकारवर हल्लाबोल

Congress protest over NEET paper leak latest news: शिक्षण सुधारणा विधेयकाची मागणी करत विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा; ताब्यात घेतल्यानंतर प्रियांका गांधींचा लोकशाही हक्कांवर सरकारला कठोर इशारा
Priyanka Gandhi Criticizes Centre, Says Students Must Be Heard, Not Silenced

Priyanka Gandhi Criticizes Centre, Says Students Must Be Heard, Not Silenced

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली: ‘सरकारने शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणांचे विधेयक आणले पाहिजे. या विषयावर चर्चा केली पाहिजे आणि विद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले पाहिजे,’ असे आवाहन काँग्रेसच्या खासदार प्रियांका गांधी यांनी मंगळवारी रात्री केले.

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