Priyanka Gandhi: ‘एनडीए’ सरकारने जनतेला काय दिले? प्रियांका गांधी; काँग्रेसने स्वातंत्र्य, समानता दिली

पाटणा : ''बिहारमध्ये २० वर्षांपासून 'एनडीए'चे सरकार सत्तेवर आहे, पण त्यांनी कोणतेही काम केले नाही,'' अशी टीका काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी वद्रा यांनी मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारवर शनिवारी केली..प्रियांका गांधी यांनी आज बिहारमध्ये प्रचारदौरा केला. बेगुसराय येथील सभेत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'विकसित भारता'च्या धोरणावर टीका केली. बिहारमध्ये गेल्या २० वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या 'एनडीए' सरकारने काहीही काम केले नसल्याचा आरोप करीत उपस्थित नागरिकांना उद्देशून 'तुमचा विकास झाला का?, भाजप आणि 'एनडीए' सरकारने तुम्हाला काय दिले?, अशी विचारणा केली. काँग्रेसने तुम्हाला स्वातंत्र्य दिले. समानतेचा अधिकार दिला, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले, असे त्यांनी नमूद केले..काँग्रेसचे बछवाडा मतदारसंघातील उमेदवार शिव प्रकाश गरीबदास यांच्या प्रचारसभेत बोलताना प्रियांका गांधी यांनी 'तुम्हाला आता समान दर्जा दिला जात नाही. जाती-धर्मात विभागणी केली जात आहे, तुमचे मत धोक्यात घातले जात आहे,' असा आरोप भाजपवर केला..आश्वासने फोलराज्यातील प्रचार मोहिमेला सुरुवात करण्यापूर्वी पाटणा विमानतळावर पत्रकारांशी बोलताना प्रियांका गांधी यांनी 'एनडीए'ने जाहीर केलेली आश्वासने फोल असल्याचे सांगत 'इंडिया' आघाडीच्या विजयाचा दावा केला..Amit Shah: बिहारमधील जनताच सूड घेईल; अमित शहा, इंडिया आघाडीचा पराभव होणार असल्याचा दावा.'एनडीए' आघाडीने त्यांच्या जाहीरनाम्यात एक कोटी रोजगार देण्याचे वचन दिले आहे. हे आत्ताच का? इतकी वर्षे ते काय करत होते? असा सवाल त्यांनी केला. बिहारमध्ये महाआघाडी सत्ता स्थापन करेल, असा विश्वास वाटतो का, असे विचारले असता का नाही?, असा प्रतिप्रश्न प्रियांका गांधी यांनी हसत केला..