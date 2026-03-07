देश

Iran-Israel War: युद्धाच्या सावटात अडकली होती भारतीय कुस्तीपटू; CM मोहन यादवांच्या हस्तक्षेपाने सुरक्षित भारतात परत, जिंकले रौप्य पदक

CM Mohan Yadav: युद्धजन्य तणावात अल्बानियात अडकलेल्या कुस्तीपटू प्रियांशी प्रजापतीची सुरक्षित भारतात परतफेड; मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांचा पुढाकार. तिराना येथे झालेल्या स्पर्धेत तिने रौप्य पदक जिंकत देशाचे नाव उंचावले.
Iran-Israel War

Iran-Israel War

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मध्य प्रदेशची कन्या आणि आंतरराष्ट्रीय कुस्तीपटू प्रियांशी प्रजापती हिची अल्बानियातून सुरक्षित मायदेशी वापसी झाली आहे. मध्य पूर्वेतील वाढत्या युद्धजन्य तणावामुळे अडकलेल्या प्रियांशीला सुखरूप परत आणण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी तातडीने उच्चस्तरीय प्रयत्न केले, ज्याला मोठे यश मिळाले आहे.

