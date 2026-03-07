Iran-Israel War: युद्धाच्या सावटात अडकली होती भारतीय कुस्तीपटू; CM मोहन यादवांच्या हस्तक्षेपाने सुरक्षित भारतात परत, जिंकले रौप्य पदक

मध्य प्रदेशची कन्या आणि आंतरराष्ट्रीय कुस्तीपटू प्रियांशी प्रजापती हिची अल्बानियातून सुरक्षित मायदेशी वापसी झाली आहे. मध्य पूर्वेतील वाढत्या युद्धजन्य तणावामुळे अडकलेल्या प्रियांशीला सुखरूप परत आणण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी तातडीने उच्चस्तरीय प्रयत्न केले, ज्याला मोठे यश मिळाले आहे..अल्बानियाच्या तिराना शहरात आयोजित 'वर्ल्ड रेसलिंग चॅम्पियनशिप रँकिंग सिरीज' मध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रियांशी गेली होती. मात्र, स्पर्धा संपल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निर्माण झालेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे ती तिथे अडकली होती. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी या विषयाचे गांभीर्य ओळखून परराष्ट्र मंत्रालय आणि केंद्र सरकारशी सतत संपर्क साधला आणि तिच्या परतीचा मार्ग मोकळा केला..अल्बानियात गाजवले मैदान; जिंकले रौप्य पदकप्रियांशीने या स्पर्धेत आपल्या कौशल्याची चुणूक दाखवत जागतिक स्तरावरील मल्लांना धूळ चारली:दिग्गजांचा पराभव: प्रियांशीने कझाकिस्तान, अमेरिका आणि यजमान अल्बानियाच्या कुस्तीपटूंना पराभूत करून शानदार कामगिरी केली.यश: २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या लढतीत तिने रौप्य पदक (Silver Medal) जिंकून देशाचे आणि मध्य प्रदेशचे नाव उंचावले.जुना रेकॉर्ड: गेल्या वर्षी तिने एशियन सिरीजमध्ये सुवर्ण पदक पटकावले होते..मुख्यमंत्र्यांनी साधला कुटुंबाशी संवादप्रियांशी सुरक्षित भारतात पोहोचल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी तिचे वडील मुकेश प्रजापती यांच्याशी व्हिडिओ कॉलद्वारे संवाद साधला.कृतज्ञता: प्रियांशीच्या वडिलांनी कठीण प्रसंगी सरकारने केलेल्या मदतीबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले.जुनं नातं: डॉ. मोहन यादव जेव्हा मध्य प्रदेश कुश्ती संघटनेचे अध्यक्ष होते, तेव्हापासून त्यांनी प्रियांशीला आर्थिक आणि मानसिक पाठबळ दिले आहे. त्यांनी प्रियांशीचे कौतुक करताना तिला "राज्याची कन्या" असे संबोधले..Iran america Israel war : इराण-अमेरिका-इस्त्राईल संघर्ष तिव्र होण्याची शक्यता; मध्यपूर्वेतील युद्धाचा भडका उडण्याची चिन्हे.युद्धाच्या सावटाखालील यशस्वी मोहीमफेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात सुरू झालेल्या या स्पर्धेनंतर मध्य पूर्वेतील तणाव वाढल्याने विमान सेवांवर परिणाम झाला होता. अशा परिस्थितीत मध्य प्रदेश सरकारने सर्व आवश्यक संसाधने उपलब्ध करून देऊन आपल्या खेळाडूला सुरक्षित बाहेर काढले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.