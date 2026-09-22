Project Cheetah : कुनोनंतर गांधीसागर बनले चित्त्यांचे नवे घर; मुख्यमंत्र्यांनी CCB-2चे केले ‘राधा’ असे नामकरण, जंगल सफारीचा नवा अनुभव

मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेशातील गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्यात प्रोजेक्ट चित्त्याचा आणखी एक टप्पा पूर्ण झाला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी रविवारी (२० सप्टेंबर) बोत्सवानातून भारतात आणलेल्या मादी चित्ता CCB-2ला गांधीसागरमधील सॉफ्ट-रिलीज एन्क्लोजरमध्ये सोडले. यावेळी तिचे ‘राधा’ असे नामकरण करण्यात आले. राधाष्टमीनिमित्त हे नाव देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले..CCB-2ला यापूर्वी कुनो राष्ट्रीय उद्यानात ठेवण्यात आले होते. क्वारंटाईन आणि अनुकूलनाची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर तिला आता गांधीसागरमध्ये हलवण्यात आले आहे. या मादी चित्त्याच्या आगमनामुळे गांधीसागर अभयारण्यात चित्त्यांची संख्या चार झाली आहे.गांधीसागरमध्ये आता दोन नर, दोन मादीगांधीसागरमध्ये यापूर्वी प्रभास आणि पावक हे दोन नर, तसेच धीरा ही एक मादी चित्ता होती. CCB-2च्या आगमनानंतर येथे आता दोन नर आणि दोन मादी असे एकूण चार चीते झाले आहेत.गांधीसागरमध्ये चित्त्यांसाठी स्वतंत्र आणि सुरक्षित एन्क्लोजर तयार करण्यात आले असून, CCB-2ला सध्या इतर चित्त्यांपासून वेगळ्या एन्क्लोजरमध्ये ठेवण्यात आले आहे. तिच्या अनुकूलनावर वन्यजीव तज्ज्ञ आणि वन विभागाचे अधिकारी लक्ष ठेवणार आहेत..बोत्सवानातून २८ फेब्रुवारीला भारतात आगमनCCB-2 ही बोत्सवानातील घानसी येथील सुमारे तीन वर्षांची मादी चित्ता आहे. ती २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी इतर चित्त्यांसह भारतात आणण्यात आली होती. सुरुवातीला तिला कुनो राष्ट्रीय उद्यानात क्वारंटाईन करण्यात आले. त्यानंतर मे महिन्यात तिला कुनोच्या जंगलातील अधिवासात सोडण्यात आले होते.गांधीसागरमध्ये तिचे स्थलांतर करण्यामागे चित्त्यांच्या प्रजननासोबतच जनुकीय विविधता वाढवणे हा महत्त्वाचा उद्देश असल्याचे वन्यजीव तज्ज्ञांनी सांगितले आहे. गांधीसागरमधील विद्यमान तीनही चीते दक्षिण आफ्रिकेतून आलेले आहेत, तर CCB-2 बोत्सवानाची आहे. त्यामुळे भविष्यात वेगवेगळ्या जनुकीय समूहांतील चित्त्यांपासून जन्मलेल्या पिल्लांमुळे जनुकीय विविधतेला मदत होऊ शकते..मध्य प्रदेशातील चित्त्यांची संख्या ५६CCB-2च्या आगमनानंतर गांधीसागर हे कुनोनंतर भारतातील चित्त्यांसाठी विकसित करण्यात येत असलेले दुसरे महत्त्वाचे अधिवास केंद्र ठरले आहे. प्रोजेक्ट चित्त्याच्या दीर्घकालीन नियोजनात चित्त्यांची संख्या केवळ एका ठिकाणी न ठेवता विविध सुरक्षित अधिवासांमध्ये वाढवण्यावर भर आहे. कुनो-गांधीसागर लँडस्केपमध्ये ६० ते ७० चित्त्यांची दीर्घकालीन मेटापॉप्युलेशन विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मध्य प्रदेशातील चित्त्यांची संख्या पिल्लांसह ५६ झाली आहे. प्रोजेक्ट चित्ता २०२२ मध्ये कुनो राष्ट्रीय उद्यानातून सुरू झाल्यानंतर आता चित्त्यांसाठी आणखी अधिवास विकसित करण्याच्या दिशेने काम सुरू आहे.दरम्यान, मध्य प्रदेशातील वीरांगना दुर्गावती व्याघ्र प्रकल्पातही चित्त्यांसाठी सुरक्षित एन्क्लोजर तयार करण्यात आले आहेत. त्यामुळे भविष्यात प्रोजेक्ट चित्त्याचा विस्तार आणखी अधिवासांमध्ये करण्याची तयारी सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.