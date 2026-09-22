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Project Cheetah : कुनोनंतर गांधीसागर बनले चित्त्यांचे नवे घर; मुख्यमंत्र्यांनी CCB-2चे केले ‘राधा’ असे नामकरण, जंगल सफारीचा नवा अनुभव

Gandhi Sagar Now Has Four Cheetahs: गांधीसागर अभयारण्यात चित्त्यांची संख्या चारवर; प्रभास, पावक आणि धीरा यांच्यानंतर CCB-2चेही आगमन
madhya pradesh gandhisagar cheetah

madhya pradesh gandhisagar cheetah

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेशातील गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्यात प्रोजेक्ट चित्त्याचा आणखी एक टप्पा पूर्ण झाला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी रविवारी (२० सप्टेंबर) बोत्सवानातून भारतात आणलेल्या मादी चित्ता CCB-2ला गांधीसागरमधील सॉफ्ट-रिलीज एन्क्लोजरमध्ये सोडले. यावेळी तिचे ‘राधा’ असे नामकरण करण्यात आले. राधाष्टमीनिमित्त हे नाव देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

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