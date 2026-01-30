PT Usha Husband Death : ‘IOA’अध्यक्षा पीटी उषा यांच्यावर कोसळला दु:खाचा डोंगर! पती श्रीनिवासन यांचे निधन

देश

PT Usha's Husband Passes Away : भारतीय ऑलिंपिक असोसिएशनच्या अध्यक्षा आणि राज्यसभा सदस्य पीटी उषा यांचे पती व्ही. श्रीनिवासन यांचे शुक्रवारी सकाळी निधन झाले आहे, अशी माहिती समोर आली आहे. ही बातमी कळताच पंतप्रधान मोदींनी पीटी उषा यांच्याशी बोलून या कठीण काळात त्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन केले.

पीटी उषा यांचे पती व्ही. श्रीनिवासन हे ६७ वर्षांचे होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी सकाळी व्ही. श्रीनिवासन त्यांच्या निवासस्थानी बेशुद्ध पडले होते. यानंतर त्यांना जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात आले, परंतु त्यांचे प्राण वाचू शकले नाहीत. त्यांच्या अचानक निधनामुळे पीटी उषा यांच्या कुटुंबावर शोककळा पसरली आहे.

श्रीनिवासन आणि पीटी उषा यांना उज्ज्वल नावाचा मुलगा देखील आहे. माजी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी असलेले व्ही. श्रीनिवासन यांनी त्यांच्या पत्नी पीटी उषा यांना त्यांच्या क्रीडा आणि राजकीय कारकिर्दीत नेहमीच पाठिंबा दिला होता. त्यांना पीटी उषा आणि त्यांच्या अनेक व्यावसायिक कामगिरीमागील प्रेरक शक्ती मानले जात असे.

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (CISF) मधून निवृत्त झालेले पोलीस उपअधीक्षक व्ही. श्रीनिवासन यांनी १९९१ मध्ये पीटी उषा यांच्याशी विवाह केला होता. त्यांच्या विवाहास ३५ वर्षे झाली होती. सोशल मीडियावर श्रीनिवासन यांच्या निधनाची बातमी पसरताच, लोक पीटी उषा यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला हे दुःख सहन करण्याची शक्ती मिळावी यासाठी प्रार्थना करत आहेत.

