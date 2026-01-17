देश

Operation Langda: अल्पवयीन मुलीचा अश्लील व्हिडिओ व्हायरल करणाऱ्या 'अबान'ला भर चौकात पोलिसांनी शिकवला धडा; कसा केला एन्काऊंटर?

भरुआ सुमेरपूर परिसरात एका मुलीचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर आरोपी अबान फरार झाला होता.
accused aban injured

accused aban injured

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हमीरपूर जिल्ह्यामध्ये एका अल्पवयीन मुलीची फसवणूक करून तिचे आक्षेपार्ह व्हिडिओ व्हायरल करणाऱ्या अबान खान नावाच्या आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे. अटकेपूर्वी झालेल्या चकमकीत आरोपीने पोलिसांवर गोळीबार केला, ज्याला प्रत्युत्तर देताना पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात अबानच्या पायाला गोळी लागली आणि तो जखमी झाला. पोलिसांनी त्याच्याकडून अवैध कट्टा आणि काडतूसं जप्त केली आहेत.

