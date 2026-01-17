Operation Langda: अल्पवयीन मुलीचा अश्लील व्हिडिओ व्हायरल करणाऱ्या 'अबान'ला भर चौकात पोलिसांनी शिकवला धडा; कसा केला एन्काऊंटर?

हमीरपूर जिल्ह्यामध्ये एका अल्पवयीन मुलीची फसवणूक करून तिचे आक्षेपार्ह व्हिडिओ व्हायरल करणाऱ्या अबान खान नावाच्या आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे. अटकेपूर्वी झालेल्या चकमकीत आरोपीने पोलिसांवर गोळीबार केला, ज्याला प्रत्युत्तर देताना पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात अबानच्या पायाला गोळी लागली आणि तो जखमी झाला. पोलिसांनी त्याच्याकडून अवैध कट्टा आणि काडतूसं जप्त केली आहेत..अशी घडली चकमकभरुआ सुमेरपूर परिसरात एका मुलीचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर आरोपी अबान फरार झाला होता. पोलिसांना तो देवगाव रोडवर असल्याची माहिती मिळाली. तपासादरम्यान आरोपीने आपला मोबाईल जंगलात लपवून ठेवल्याचे सांगितले. जेव्हा पोलीस त्याला मोबाईल हस्तगत करण्यासाठी घेऊन गेले, तेव्हा त्याने झाडाझुडपात लपवून ठेवलेला कट्टा काढून पोलिसांवर गोळीबार केला. स्वसंरक्षणार्थ पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात अबानच्या उजव्या पायाला गोळी लागली. पोलिसांनी तातडीने त्याला ताब्यात घेऊन सुमेरपूर येथील आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी दाखल केले..हिंदू संघटना आक्रमक, बाजारात तणावया घटनेनंतर हमीरपूरमध्ये प्रचंड तणाव निर्माण झाला होता. व्हिडिओ व्हायरल झाल्याची माहिती मिळताच संतप्त हिंदू संघटना आणि स्थानिक व्यापाऱ्यांनी बाजारपेठ बंद करून निदर्शने केली. संतप्त जमावाने कानपूर-सागर हायवेवर रास्ता रोको करून आरोपीवर कठोर कारवाईची मागणी केली. तसेच, आरोपीच्या घरावर दगडफेक करण्यात आली, ज्यात त्याच्या घराबाहेरील गाडीचे आणि खिडक्यांचे नुकसान झाले..पोलिसांचा कडक इशाराआरोपी अबान याने जाणीवपूर्वक अश्लील व्हिडिओ व्हायरल करून समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचा ठपका पोलिसांनी ठेवला आहे. पोलिसांनी सध्या या भागात मोठा बंदोबस्त तैनात केला असून अफवा पसरवणाऱ्यांवरही लक्ष ठेवले जात आहे. या कारवाईमुळे परिसरात पोलिसांचा वचक निर्माण झाला असून पीडित कुटुंबाला न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.