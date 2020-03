बदल घडवू पाहणाऱ्यांनी एकत्र यावे - पवार

नवी दिल्ली - ‘‘देशातील स्थिती गंभीर असून, त्याकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही. देशहिताचा विचार करणाऱ्यांनी बदलासाठी प्रयत्न करणाऱ्यांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. यासाठीच महाराष्ट्रामध्ये सर्व शक्तींना एकत्र आणत अन्य राज्यांना मार्ग दाखविण्याचा प्रयत्न झाला आहे,’’ असे प्रतिपादन ज्येष्ठ नेते आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज केले. - आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप अर्थतज्ज्ञ आणि माजी खासदार डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांच्या संसदीय भाषणांचा संग्रह असलेल्या ‘माय एन्काऊन्टर इन पार्लमेंट’ या पुस्तकाच्या प्रकाशनप्रसंगी पवार बोलत होते. माजी उपराष्ट्रपती डॉ. हमीद अन्सारी यांच्या हस्ते या ग्रंथाचे प्रकाशन झाले. पवार म्हणाले, ‘‘उद्योग, शिक्षण, कृषी, देशातील सर्व क्षेत्रांमध्ये चिंतेचे वातावरण असून, लोकशाही संस्थांचीही अवस्था दयनीय आहे. त्यामुळे देशहिताचा विचार करणाऱ्यांनी बदलासाठी एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे. प्रसार ध्यमांचे स्वातंत्र्य धोक्‍यात असून सर्व वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्यांवर सरकारकडून बारकाईने नजर ठेवली जात असून, विरोधातील बातम्यांबद्दल तत्काळ निरोप दिला जातो.’’ माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या राज्यसभेतील नियुक्तीबद्दल पवार यांनी सूचक कोपरखळी लगावली. न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या पदांमुळे न्यायदानावर होणाऱ्या परिणामांची चिंता रंजन गोगोईंनी व्यक्त केली होती, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. मात्र स्थिती गंभीर असली तरी त्याकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही. म्हणून महाराष्ट्रात सर्व शक्तींना एकत्र आणून सरकार स्थापनेचे पाऊल उचलण्यात आल्याचे पवार म्हणाले. प्रबोधनकारांचा उल्लेख

शिवसेना एकत्र कशी, असा प्रश्‍न विचारणाऱ्यांना प्रबोधनकार ठाकरे यांचे परखड लिखाण वाचण्याचा सल्लाही पवार यांनी या वेळी दिला. डॉ. मुणगेकरांचा बॅंक कर्मचारी ते राज्यसभेतील खासदार असा चढता आलेख मांडताना शरद पवार यांनी त्यांच्या संसदीय योगदानाची प्रशंसा केली. राज्यसभेत मुणगेकरांच्या पहिल्या भाषणाचे तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी, माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी कौतुक केले होते, याचाही उल्लेख पवार यांनी या वेळी केला.

