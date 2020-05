पुलवामामध्ये दहशतवादी हल्ला; पोलिस हुतात्मा

श्रीनगर: जम्मू-काश्मीरमध्ये असलेल्या पुलवामा भागात पोलिस आणि सीआरपीएफ यांच्या तुकडीवर दहशतवाद्यांनी आज (गुरुवार) दुपारी हल्ला केला आहे. या हल्ल्यात पोलिस हुतात्मा झाला असून, अन्य दोघे जण जखमी झाले आहेत.

जम्मू-काश्मीरमधील पुलवामामध्ये सुरक्षा दलावर दहशतवादी हल्ला झाला आहे. सीआरपीएफ आणि जम्मू-काश्मीर पोलिसांच्या एकत्रित टीमवर दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. यावेळी जवानांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले. यावेळी झालेल्या चकमकीत पोलिस हुतात्मा झाला असून, दोघे जण जखमी झाले आहेत. उपचारासाठी त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. लष्कराने परिसर ताब्यात घेतला आहे. घाटीत सलग दुसऱ्या दिवशी सुरक्षा दलांवर हल्ला झाला आहे.

Terrorists attacked a joint team of police and CRPF in Pulwama of Jammu and Kashmir. Two jawans injured in the attack, area has been cordoned off and search is on: CRPF sources

