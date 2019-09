'गाफील राहू नका'; सिंग यांनी अमित शहांना दिला इशारा

अमृतसर : पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था 'आयएसआय'ने पंजाब आणि आजूबाजूच्या राज्यांत 26/11 सारखा दहशतवादी हल्ला करण्याची तयारी केली आहे. या हल्ल्यासाठी आयएसआयने ड्रोनच्या माध्यमातून पंजाबमध्ये एके-47 आणि इतर शस्त्रास्त्रे पाठवण्यात आली होती, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

पंजाबच्या तरनतानर भागात काही दिवसांपूर्वी चार खलिस्तानी दहशतवाद्यांनी केलेल्या स्फोटाचा तपास करताना याचा खुलासा झाला. हल्ला करणाऱ्या दहशतवाद्यांना ताब्यात घेण्यात आलं असून त्यांच्याकडून एके-47 आणि मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा जमा करण्यात आला आहे. ही सर्व शस्त्रास्त्रे जीपीएस संचालित ड्रोनच्या सहाय्याने पाठविण्यात आली होती, अशी माहिती पोलिस तपासातून समोर आली आहे.

पोलिसांनी दहशतवादी हल्ल्या होण्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तविल्यानंतर पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दखल घ्यावी. तसेच या ड्रोनवर त्वरीत कारवाई करावी, अशी विनंती सिंग यांनी केली आहे.

Recent incidents of Pakistan-origin drones dropping consignments of arms & ammunition is a new and serious dimension on Pakistan's sinister designs in aftermath of the abrogation of Article 370. Request @AmitShah ji to ensure that this drone problem is handled at the earliest.

