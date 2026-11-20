पंजाब : पंजाब सरकारने ‘इंडस्ट्रियल अँड बिझनेस डेव्हलपमेंट पॉलिसी (IBDP) २०२६’, व्यवसाय हक्क कायद्यातील सुधारणा आणि अद्ययावत ऑनलाइन मंजुरी प्रणालीच्या माध्यमातून औद्योगिक गुंतवणुकीची व्यवस्था अधिक मजबूत केली आहे. प्रक्रिया सुलभ करणे, मंजुरीसाठी लागणारा कालावधी सुधारणे आणि राज्यातील उद्योगपूरक वातावरण अधिक गुंतवणूकदारांसाठी अनुकूल बनवणे हा या उपाययोजनांचा उद्देश आहे..नवीन IBDP २०२६ हे २४ क्षेत्रनिहाय समित्यांच्या शिफारशींनुसार तयार करण्यात आले असून, त्याने IBDP २०२२ ची जागा घेतली आहे. या धोरणांतर्गत मुद्रांक शुल्क, वीज शुल्क, मालमत्ता कर, रोजगार, बाजार शुल्क आणि ग्रामीण विकास शुल्क यासंबंधी सवलतींची तरतूद करण्यात आली आहे..पंजाब राइट टू बिझनेस (अमेंडमेंट) ॲक्ट, २०२५ ही आणखी एक महत्त्वाची सुधारणा आहे. निर्धारित कालमर्यादेत मंजुरी न मिळाल्यास मान्यतेची गृहीत तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. तसेच कारखाना परवाने, कामकाज सुरू करण्यासाठी संमती (Consent to Operate - CTO) आणि स्थिरता प्रमाणपत्रांचा समावेश या व्यवस्थेत करण्यात आला आहे. अर्ज राज्याच्या एकखिडकी प्रणालीद्वारे ऑनलाइन करता येतात, तर शुल्क परतावा १५ दिवसांत स्वयंचलितपणे दिला जातो..‘इन्व्हेस्ट पंजाब बिझनेस फर्स्ट पोर्टल’चे अद्ययावत रूपांतर ‘फास्ट ट्रॅक पंजाब पोर्टल’मध्ये करण्यात आले आहे. या पोर्टलवर एकत्रित एकखिडकी प्रणालीद्वारे २० हून अधिक विभाग आणि ४८ नियामक मंजुरी प्रक्रिया जोडण्यात आल्या आहेत.सरकारच्या उपलब्ध माहितीनुसार, या पोर्टलद्वारे ४५ दिवसांच्या आत निश्चित कालमर्यादेत मंजुरी दिली जाते. ८० टक्के प्रकरणांचा निपटारा ३० दिवसांत केला जातो. विलंब झाल्यास गृहीत मंजुरीची सुविधा असून, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना १५ ते १८ दिवसांत तत्त्वतः मंजुरी मिळवता येते..पंजाबने DSOG-2026 अंतर्गत तपशीलवार योजना आणि कार्यान्वयन मार्गदर्शक सूचनांसह २४ क्षेत्रनिहाय धोरणेही तयार केली आहेत.भारत सरकारच्या BRAP २०२४ क्रमवारीत पाच सुधारणा क्षेत्रांमध्ये पंजाबला ‘टॉप अचिव्हर’ म्हणून मान्यता मिळाली आहे.या सर्व उपक्रमांद्वारे प्रशासकीय अडथळे कमी करणे, नियामक प्रक्रियेत निश्चितता वाढवणे आणि पंजाबमध्ये उद्योगांना गुंतवणूक व विस्तारासाठी प्रोत्साहित करणे हे उद्दिष्ट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.