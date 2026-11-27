पंजाब सरकारने राज्यातील १० लाख नवीन लाभार्थ्यांना अन्नसुरक्षा योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी ‘स्मार्ट रेशन कार्ड योजने’चा शुभारंभ केला आहे. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आणि आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी (२६ नोव्हेंबर) मोगा येथे हा कार्यक्रम झाला. यावेळी निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना स्मार्ट रेशन कार्डांसह ‘मेरी रसोई’ या विशेष रेशन किटचे वितरण करण्यात आले..या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत (NFSA) प्रत्येक व्यक्तीमागे दरमहा पाच किलो मोफत गहू मिळणार आहे. त्यासोबत राज्य सरकारकडून ‘मेरी रसोई’ किटही दिले जाणार आहे. या किटमध्ये दोन किलो डाळ, दोन किलो साखर, एक किलो मीठ, २०० ग्रॅम हळद पावडर आणि एक लिटर मोहरीचे तेल यांचा समावेश आहे..१९.२५ लाख अर्जांमधून लाभार्थ्यांची निवडमुख्यमंत्री मान यांनी सांगितले की, नवीन रेशन कार्ड देण्यासाठी जुलैमध्ये विशेष नोंदणी मोहीम राबवण्यात आली होती. या मोहिमेत सेवा केंद्रे, कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स (CSC) आणि ऑनलाइन माध्यमांतून एकूण १९.२५ लाख अर्ज प्राप्त झाले.या अर्जांची जिल्हा प्रशासनामार्फत घरोघरी जाऊन पडताळणी करण्यात आली. डिजिटल माहिती आणि निर्धारित निकषांच्या आधारे पात्र कुटुंबांची निवड करण्यात आली. ‘नो कॅश, नो फरमाईश’ म्हणजेच कोणतीही रक्कम किंवा राजकीय शिफारस न घेता गरजू लाभार्थ्यांची निवड केल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला..‘मेरी रसोई’ किटमध्ये जीवनावश्यक वस्तूनवीन रेशन कार्डधारकांना मोफत गव्हाव्यतिरिक्त राज्य सरकारकडून विशेष अन्नधान्य किट दिले जाणार आहे. या किटमध्ये दैनंदिन वापरातील वस्तूंचा समावेश आहे.दोन किलो डाळदोन किलो साखरएक किलो मीठ२०० ग्रॅम हळद पावडरएक लिटर मोहरीचे तेलराष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा, २०१३ अंतर्गत पंजाबमध्ये यापूर्वी ३९.७३ लाख कुटुंबांतील सुमारे १.३६ कोटी नागरिकांना रेशनचा लाभ मिळत होता. नव्या १० लाख लाभार्थ्यांचा समावेश झाल्याने या योजनेची व्याप्ती वाढणार आहे..लाभासाठी e-KYC पूर्ण करण्याचे आवाहननिवड झालेल्या कुटुंबांना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर SMS, IVRS कॉल आणि पत्राद्वारे माहिती दिली जात आहे. अर्जदारांना अर्ज क्रमांकाच्या आधारे ऑनलाइन पोर्टलवरही अर्जाची स्थिती तपासता येणार आहे.मोफत गव्हाचा लाभ नियमितपणे मिळण्यासाठी नव्याने निवड झालेल्या कुटुंबांतील प्रत्येक सदस्याने जवळच्या रेशन दुकानात जाऊन e-KYC पडताळणी पूर्ण करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी केले. पात्र कुटुंबांपर्यंत अन्नसुरक्षेचा लाभ पोहोचवणे आणि वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखणे हा या उपक्रमाचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.