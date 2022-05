गायक मुसेवाला हत्या प्रकरणाची होणार न्यायालयीन चौकशी? सरकारचं हायकोर्टाला पत्र

चंदीगड : पंजाबी गायक सिद्धू मुसेवाला याच्या हत्येची न्यायालयीन चौकशी व्हावी यासाठी पंजाब सरकारनं हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधिशांना विनंती केली आहे. सिद्धू मुसेवाला याच्या कारवर रविवारी काही अज्ञात लोकांनी अक्षरशः गोळ्यांचा वर्षाव केला होता. यानंतर पंजाबच्या भगवंत मान सरकारला मोठ्या टीकेला सामोर जावं लागत आहे. (Punjab govt requested to HC for judicial inquiry into murder of singer Siddhu Musewala)

पंजाबच्या मुख्यमंत्री कार्यालयानं यासंदर्भात एक प्रेसनोट काढली असून यामध्ये म्हटलं की, मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी या धक्कादायक घटनेबाबत दुःख व्यक्त केलं असून या हल्ल्याचा निषेधही केला आहे. सिद्धूच्या वडिलांच्या विनंतीनुसार, पंजाब सरकार पंजाब आणि हरयाणा हायकोर्टाकडं विनंती करणार आहे की, याप्रकरणाची चौकशी विद्यमान न्यायाधीशांच्या मार्फत व्हावी.

तसेच राज्य सरकार यासंदर्भात नेमण्यात येणाऱ्या चौकशी समितीला तसेच एनआयए सारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणा पूर्ण सहाकार्य करेल. त्याचबरोबर सरकारनं पंजाबच्या पोलीस महासंचालकांना निर्देश दिले की, काल त्यांनी मुसेवालाच्या हत्येसंदर्भात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेचं स्पष्टीकरण द्यावं.

सरकारनं आधीच या प्रकरणाच्या उच्चस्तरीय चौकशीची तसेच सुरक्षा कमी केल्याच्या मुद्द्याबाबत जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.