आमदार कोठडीतून फरार; पोलिसांवर स्कॉर्पिओ चढवली, कार्यकर्त्यांचा गोळीबार, कॉन्स्टेबल जखमी! वेब सीरिजला टक्कर देणारा थरार!

पंजाबच्या सनौरचे आमदार हरमीत सिंह पठानमाजरा यांनी पोलिस कोठडीतून सनसनाटी पलायन करत सर्वांना चकित केले आहे. हरियाणातील कुरुक्षेत्र येथून अटक झालेल्या या आमदाराने स्थानिक पोलिस ठाण्याकडे नेत असताना पोलिसांवर गोळीबार केला. या हल्ल्यात एक पोलिस कर्मचारी जखमी झाला असून, पठानमाजरा स्कॉर्पिओ गाडीतून फरार झाले आहेत. या घटनेने पंजाबच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे..पोलिसांवर हल्ला, स्कॉर्पिओतून पलायनपंजाब पोलिसांनी हरमीत पठानमाजरा यांना हरियाणातील कुरुक्षेत्र येथून एका जुन्या बलात्कार प्रकरणात अटक केली होती. हे प्रकरण त्यांच्या माजी पत्नीच्या तक्रारीवरून पाटण्याच्या सिव्हिल लाइन्स पोलिस ठाण्यात नोंदवले गेले आहे. पोलिस त्यांना स्थानिक ठाण्यात घेऊन जात असताना, पठानमाजरा आणि त्यांच्या साथीदारांनी पोलिसांवर गोळीबार केला. यात एक पोलिस कर्मचारी गंभीर जखमी झाला. इतकेच नव्हे, तर पठानमाजरांनी एका पोलिस कर्मचाऱ्यावर गाडी चढवण्याचा प्रयत्न केला आणि स्कॉर्पिओ व फॉर्च्युनर गाड्यांमधून फरार झाले. पोलिसांनी फॉर्च्युनर गाडी जप्त केली असली, तरी पठानमाजरा स्कॉर्पिओतून पसार झाले आहेत. सध्या पोलिसांनी त्यांचा शोध तीव्र केला आहे..Crime News : माजी ग्रामपंचायत सदस्या हाजराबाई तडवीने पतीचा केला खून; रावेरमध्ये खळबळ.आपवर गंभीर आरोपपठानमाजरा यांनी फेसबुकवर प्रसिद्ध केलेल्या एका व्हिडिओत दिल्लीतील आपच्या नेत्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांचा दावा आहे की, दिल्लीची आप टीम पंजाबवर नियंत्रण ठेवत असून, त्यांची आवाज दडपण्याचा प्रयत्न करत आहे. याशिवाय, त्यांनी नुकत्याच झालेल्या पूरस्थितीतील सरकारी उपाययोजनांवर टीका केली होती. या टीकेनंतर त्यांची सुरक्षा व्यवस्था काढून घेण्यात आली होती, असा त्यांचा दावा आहे. या सर्व घडामोडींमुळे पंजाबच्या राजकारणात नवा वाद निर्माण झाला आहे..पोलिसांचा तपास तीव्र, फरार आमदाराचा शोध सुरूपंजाब पोलिसांनी या प्रकरणात फरारीचा गुन्हा नोंदवला असून, पठानमाजरा यांचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथके स्थापन केली आहेत. पोलिसांनी फॉर्च्युनर गाडी ताब्यात घेतली असली, तरी स्कॉर्पिओतून फरार झालेल्या आमदाराचा ठावठिकाणा लागलेला नाही. पोलिसांनी या प्रकरणात कठोर कारवाईचे संकेत दिले असून, लवकरच पठानमाजरा यांना ताब्यात घेण्याचा विश्वास व्यक्त केला आहे..राजकीय खळबळ आणि प्रश्नचिन्हया घटनेने पंजाबच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. आमदाराच्या पलायनामुळे आणि पोलिसांवरील हल्ल्यामुळे आप पक्षाच्या अंतर्गत गटबाजीचे मुद्दे पुन्हा चर्चेत आले आहेत. पठानमाजरा यांच्या फेसबुक व्हिडिओतील आरोपांनी पक्षातील अंतर्गत मतभेद उघड झाले आहेत. याशिवाय, पोलिसांच्या कारवाईवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. एका आमदाराला कोठडीतून पलायन करण्याची संधी कशी मिळाली, याबाबतही प्रश्न विचारले जात आहेत..या सनसनाटी प्रकरणाने पंजाबच्या राजकारणात नवे वादळ निर्माण केले आहे. पोलिसांचा तपास आणि पठानमाजरा यांचा शोध यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. येत्या काही दिवसांत या प्रकरणात आणखी काय घडामोडी घडतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. सध्या तरी पोलिस आणि फरार आमदार यांच्यातील हा पाठलाग वेब सीरिजला लाजवणारा थरार निर्माण करत आहे..Crime News : पालघरमध्ये ३२ लाखांच्या खैर लाकडांची तस्करी उघड, दोन आरोपींना अटक.