पंजाबच्या आमदारांना मिळणार केवळ एकाच टर्मसाठीचे पेन्शन; मान यांची मोठी घोषणा

चंदीगड : पंजाबचे नवनियुक्त मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) यांनी 'वन एमएलए वन पेंशन' (One MLA Pension Sachem ) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर आमदाराने कितीही वेळा निवडणूक जिंकली तरी त्याला एका टर्मचेच निवृत्ती वेतन मिळणार असून, अनेक आमदारांच्या कुटुंबाचे निवृत्ती वेतनही कमी केले जाणार आहे. तर दुसरीकडे महाराष्ट्रात आमदारांना 300 घरे देण्यावरून सध्या मोठ्या प्रमाणात राजकारण तापलेले आहे. (Punjab MLA Only Get One Term Pension)

“पंजाबचे आमदार, माजी आमदार कितीही वेळा जिंकले तरी त्यांना फक्त एकाच टर्मसाठी पेन्शन मिळेल. आमदारांच्या कुटुंबियांना दिल्या जाणाऱ्या भत्त्यांमध्येही कपात केली जाईल,” असेदेखील मान यांनी स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी पंजाबमध्ये जेवढे टर्म आमदार तेवढ्या टर्मचे निवृत्ती वेतन देण्याची व्यवस्था होती. मात्र, मान यांनी घोषणा केलेल्या नव्या निर्णयामुळे कितीही वेळा आमदारकी मिळाली तरी, निवृत्ती वेतन मात्र एकाच टर्मचेच मिळणार आहे. एवढेच नव्हे तर, आमदारांच्या कुटुंबाला मिळणारे निवृत्ती वेतनही कमी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी दिले आहेत.