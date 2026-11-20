पंजाब : ३१ मार्च २०२६ पर्यंत पंजाबमधील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची संख्या १६.३६ लाखांवर पोहोचली आहे. या क्षेत्रात एकत्रित ५९,४२८ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली असून, ८८.५६ लाखांहून अधिक व्यक्तींना रोजगार मिळाला आहे. या आकडेवारीतून राज्यातील औद्योगिक उपक्रम, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीमध्ये या क्षेत्राचे योगदान अधोरेखित होते..सरकारच्या उपलब्ध माहितीनुसार, एप्रिल २०२२ पासून पंजाबमध्ये १३.५३ लाख नव्या उद्योगांची नोंदणी झाली आहे. या काळात ३२,७८२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली असून, ७०.०७ लाख रोजगार निर्माण झाले आहेत.सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना बळकट करणे आणि त्यांना मोठ्या उद्योगांमध्ये विस्तारण्यास सक्षम बनवणे हा राज्याच्या औद्योगिक विकास धोरणाचा महत्त्वाचा भाग आहे. लहान व्यवसाय, पुरवठादार आणि मोठ्या औद्योगिक कंपन्यांमधील संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. यामुळे एकात्मिक औद्योगिक व्यवस्था उभारण्यास मदत होणार आहे..‘इंडस्ट्रियल अँड बिझनेस डेव्हलपमेंट पॉलिसी (IBDP) २०२६’ आणि २४ क्षेत्रनिहाय धोरणांच्या माध्यमातून औद्योगिक वाढीला पाठबळ देणे आणि नवीन प्रकल्प आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या धोरणात्मक आराखड्यात विद्यमान उद्योगांना बळकट करणे, गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे आणि भारताच्या अलीकडील व्यापार करारांतर्गत समाविष्ट बाजारपेठांमध्ये निर्यातीला चालना देण्याचा प्रयत्न आहे.पंजाबच्या औद्योगिक व्यवस्थेमध्ये वस्त्रोद्योग, अन्नप्रक्रिया, हलके अभियांत्रिकी उद्योग, वाहन उद्योग, रसायने, आरोग्यसेवा, माहिती तंत्रज्ञान आणि उत्पादन क्षेत्रातील उद्योगांचा समावेश आहे. या क्षेत्रांमुळे छोट्या उद्योगांना पुरवठा साखळीत सहभागी होण्याच्या आणि व्यवसायाचा विस्तार करण्याच्या संधी उपलब्ध होत आहेत..ऑनलाइन मंजुरी आणि एकत्रित एकखिडकी प्रणालीच्या माध्यमातून नियामक प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठीही राज्य प्रयत्न करत आहे. या उपाययोजनांमुळे प्रक्रियात्मक विलंब कमी करणे आणि उद्योगांची स्थापना तसेच संचालन अधिक सुलभ करणे हे उद्दिष्ट आहे.आर्थिक प्रोत्साहन, धोरणात्मक सुधारणा आणि उद्योगांमधील मजबूत संबंध यांची सांगड घालून पंजाब सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचा विस्तार, रोजगारनिर्मिती आणि अधिक स्पर्धात्मक औद्योगिक अर्थव्यवस्था उभारण्याच्या दिशेने प्रयत्न करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.