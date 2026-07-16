Puri Rath Yatra: जगन्नाथ पुरीच्या रथयात्रेत अचानक गर्दी अन् चेंगराचेंगरी; दोघांचा मृत्यू, शंभर भाविक जखमी झाल्याची माहिती

Jagannath Yatra Crowd Suffocation Death: ओडिशातील पुरी येथे आयोजित जगन्नाथ रथयात्रेत अचानक प्रचंड गर्दी वाढल्यामुळे चेंगराचेंगरीची घटना घडली आहे. या दुर्घटनेत दोघांचा मृत्यू झाला असून शंभरहून अधिक भाविक जखमी झाले आहेत. गर्दीत गुदमरल्यामुळे एका महिला भाविकाचा मृत्यू झाला, तर दुसऱ्या एका घटनेत एका ३५ वर्षीय तरुण भाविकाचा हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने मृत्यू झाला. .जखमी आणि बेशुद्ध पडलेल्या भाविकांना तातडीने पुरी येथील जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मृत तरुणाची ओळख अनिल दास अशी झाली आहे. माहितीनुसार, रथयात्रा पाहण्यासाठी ग्रँड रोडवर अलोट गर्दी जमली होती.एका चौकातील पोलिस बंदोबस्तापासून काही अंतरावरच गर्दीचा दाब वाढल्याने अनिल दास यांना श्वास घेण्यास त्रास झाला आणि ते खाली कोसळले, रुग्णालयात नेण्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला. मात्र, प्रशासनाने अधिकृत चेंगराचेंगरी झाल्याचा दावा फेटाळला असून, केवळ प्रचंड गर्दीमुळे गुदमरून महिलेचा मृत्यू झाल्याचे म्हटले आहे..RBI Rule: बँकेच्या चुकीमुळे तुमचे नुकसान झाले? मग ग्राहकांना मिळू शकते 33 लाखांपर्यंत नुकसान भरपाई; जाणून घ्या नियम .भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र आणि देवी सुभद्रा यांच्या रथयात्रेदरम्यान ही दुर्दैवी घटना घडली. या उत्सवासाठी प्रशासनाकडून सुरक्षेचे चोख नियोजन करण्यात आले होते. ओडिशाचे डीजीपी वाय. बी. खुरानिया यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुरीमध्ये विविध स्तरांवर सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली असून १९ आयपीएस अधिकाऱ्यांसह सुमारे १३,००० पोलिस कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे..याव्यतिरिक्त सीआरपीएफ, बीएसएफ आणि आरएएफसारख्या केंद्रीय निमशासकीय दलांच्या १५ कंपन्या संवेदनशील ठिकाणी तैनात आहेत. संपूर्ण बडा दंडा आणि परिसरावर पाळत ठेवण्यासाठी ड्रोन-जॅमर सिस्टीम आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित ४७३ सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा वापर केला जात आहे..Shivalay Park: अवघ्या ५० रुपयांत करा भारताच्या नकाशावर '१२ ज्योतिर्लिंगांसह' प्रमुख शिवदर्शन! प्रयागराजमध्ये साकारला भव्य 'शिवालय पार्क'.यासह भारतीय नौदल, तटरक्षक दल आणि सागरी पोलिस ठाण्यामार्फत किनारपट्टी भागात संयुक्त गस्त घातली जात आहे. मात्र, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा व्यवस्था आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करूनही वाढलेल्या अलोट गर्दीवर नियंत्रण मिळवणे आव्हानात्मक ठरले, ज्यामुळे ही दुर्घटना घडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.