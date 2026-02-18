CM Pushkar Singh Dhami: धामींचा कडक पवित्रा! 'आता गाजीवाली नाही, आर्यनगरच म्हणा'; मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांचे टोचले कान

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सध्या एका वेगळ्या आणि आक्रमक रूपात पाहायला मिळत आहेत. हरिद्वारमधील एका जाहीर कार्यक्रमात त्यांनी केवळ प्रशासकीय कामांचा आढावा घेतला नाही, तर एका शहराच्या नावावरून स्पष्ट आणि कडक शब्दात इशाराही दिला आहे..हरिद्वारमध्ये आयोजित ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री धामी यांनी जनतेशी थेट संवाद साधला. यावेळी त्यांनी हरिद्वार ग्रामीणमधील 'गाजीवाली' या नावाचा उल्लेख करत आपले स्पष्ट मत मांडले. धामी म्हणाले की, "श्यामपुर क्षेत्रातील लोकांनीच या भागाचे नाव 'आर्यनगर' असावे अशी मागणी केली होती. आम्ही तसा शासन निर्णय देखील जारी केला आहे. तरीही काही लोक अजूनही याला गाजीवाली-गाजीवालीच म्हणत आहेत. आता हे नाव बदलले आहे, त्यामुळे सर्वांनी याला आर्यनगरच म्हणावे.".फाईलींमध्ये नाही, तर मैदानात काम करणार!मुख्यमंत्री धामी यांनी यावेळी स्पष्ट केले की, त्यांची सरकार केवळ सचिवालयातील एसी रूम आणि फाईलींच्या ढिगाऱ्यात अडकून राहणार नाही. जनतेच्या समस्या जागेवरच सोडवण्यासाठी सरकार थेट त्यांच्या दारात पोहोचली आहे. पहिल्यांदाच एका मुख्यमंत्र्यांनी चक्क 'खाटेवर' बसून जन चौपाल घेतली. गावकऱ्यांनी आणि ग्रामप्रधानांनी मांडलेल्या समस्या ऐकल्यानंतर धामींनी जागेवरच संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पाचारण केले आणि समस्या तातडीने सोडवण्याचे आदेश दिले..२०२७ च्या कुंभमेळ्याची जय्यत तयारीहरिद्वारमध्ये २०२७ मध्ये होणाऱ्या भव्य कुंभमेळ्याच्या नियोजनाबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी मोठी माहिती दिली. कुंभमेळ्याची पूर्वतयारी सुरू झाली असून, लवकरच हरिद्वारमध्ये एक विशेष बैठक घेतली जाईल. यामध्ये वीज, पाणी आणि रस्ते यांसारख्या पायाभूत सुविधांचा आढावा घेतला जाणार आहे. तसेच यंदाची चारधाम यात्राही वेळेपूर्वी सुरू होणार असून भाविकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले..धामी सरकारने मांडला प्रगतीचा अहवाल:कार्यक्रमादरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या सरकारच्या कामगिरीचा पाढा वाचला:रोजगार: पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे आतापर्यंत २७,००० तरुणांना सरकारी नोकऱ्या दिल्या आहेत.महिला शक्ती: 'लखपति दीदी' योजनेद्वारे महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम केले जात आहे.ऐतिहासिक निर्णय: देशात 'समान नागरी कायदा' (UCC) लागू करणारे उत्तराखंड हे पहिले राज्य ठरले आहे."उत्तराखंडला देशातील सर्वोत्तम राज्य बनवण्यासाठी जनतेच्या सूचना हाच आमचा मार्गदर्शक आहे," असे म्हणत धामींनी 'विकल्प रहित संकल्प' या मंत्राचा पुनरुच्चार केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.