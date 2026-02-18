देश

CM Pushkar Singh Dhami: धामींचा कडक पवित्रा! 'आता गाजीवाली नाही, आर्यनगरच म्हणा'; मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांचे टोचले कान

Uttarakhand Government’s Report Card: Jobs, UCC and Women Empowerment: फाईलींमध्ये नाही, मैदानातच निर्णय; धामींनी खाटेवर बसून घेतली जनचौपाल
uttarakhand cm pushkar singh dhami name change of city

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सध्या एका वेगळ्या आणि आक्रमक रूपात पाहायला मिळत आहेत. हरिद्वारमधील एका जाहीर कार्यक्रमात त्यांनी केवळ प्रशासकीय कामांचा आढावा घेतला नाही, तर एका शहराच्या नावावरून स्पष्ट आणि कडक शब्दात इशाराही दिला आहे.

Uttarakhand
Kumbh Mela
Pushkar Singh Dhami
Chief Minister Uttarakhand

